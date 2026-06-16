Afrique: France-Sénégal ce 16 juin 2026 à 19 heures - Yes, the 'Lions' CAN

L'équipe nationale du Sénégal entre en lice ce mardi à partir de 19 heures TU (15 h, locale) face à la France pour le compte du groupe I. Un match des étoiles entre d'un côté une attaque de feu, emmenée par Mbappé, Dembélé et autres Olise et de l'autre, un collectif solide porté par un milieu de terrain autour de Gana Gueye, Pape Gueye et autre Habib Diarra cherchant à mettre en orbite le génie créateur de Sadio Mané et l'aplomb de Ibrahima Mbaye. 24 ans après, les Lions sont encore appelés à se défaire des Coqs et ils le répètent en choeur : « yes, we can do it ».

(NEW JERSEY, ETATS-UNIS) - Battre la France ! A défaut de contraindre les Bleus a un match nul ! C'est la mission des Lions du Sénégal, champions d'Afrique sur la pelouse du stade de Rabat le 18 janvier dernier avant d'etre dépossédés de leur titre par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) et surtout en attendant le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Une mission qui a des relents des 12 travaux d'Hercule face à la meilleure sélection mondiale selon le classement de la Fifa, mais qui n'ébranle guère Pape Thiaw et sa bande. Des champions d'Afrique face aux vice-champions du monde, l'affiche est plus qu'alléchante. Elle a fini de faire sa propre publicité. Le MetLife stadium de New Jersey affichera d'ailleurs le plein avec ses 82.500 places. C'est presque une finale avant la lettre.

Sadio Mané meilleur joueur de la CAN, double ballon d'or africain, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, un des meilleurs joueurs de la Liga, Illiman Ndiaye, Ibrahima Mbaye et autres Ismaila Sarr face à l'armada offensive des Bleus composée de Mbappé, Doué, Olise, Dembélé (Ballon d'or FF et The Best de la Fifa), les amoureux du football ne pouvaient pas être mieux servis que par ce duel des étoiles.

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Une attaque de feu face contre une maitrise collective

La force de l'équipe nationale de France c'est sans conteste, son attaque. Elle fait trembler tous les sélectionneurs et hante le sommeil des défenseurs. Et pour cause, le Mbappé-Dembele est désormais complété par Michael Olise. Excellent attaquant qui a éclaboussé de sa classe, la Ligue des champions 2025/2026 avec le Bayern Munich. Une performance qu'il a confirmée par un hat trick le 8 juin dernier, en match amical de préparation face à l'Irlande du Nord.

Ousmane Dembélé a été aussi métamorphosé par Luis Enrique l'entraineur du Paris-Saint Germain) pour redevenir le joueur de classe mondiale que tout le monde attendait. Il est arrivé aux Etats-Unis avec un double titre de champion de France et de vainqueur de la Ligue des champions. Il visera certainement un deuxième ballon d'or France Football pour consolider son statut de figure emblématique.

Mais le plus attendu ce sera certainement Kylian Mbappé. Capitaine des Bleus, l'attaquant voudra se racheter pour éviter une saison blanche qui lui vaut toutes sortes de critiques avec le Real Madrid. Surtout que la Coupe du monde semble bien lui sourire. Il a déjà inscrit 12 buts en 14 matchs à seulement quatre buts du record absolu de Miroslav Klose (16 buts), démontrant ainsi, sa capacité à faire taire ses détracteurs. Un autre but lui permettrait de rejoindre Olivier Giroud (57 buts), désormais retraité, en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.

Toutefois, les Bleus trainent des lacunes qui constituent leur talon d'Achille. Il s'agit du milieu de terrain et surtout de leur défense. Lors de cinq dernières sorties, elle a pris au moins à chaque fois un but. Une fâcheuse habitude que Sadio Mane, meilleur buteur en sélection nationale et sa bande devraient exploiter si les opportunités se présentent. Le cas échéant, les attaquants devraient etre plus cliniques au lieu de vendanger une kyrielle d'occasions comme à leur habitude.

Le point fort du Sénégal, reste sans conteste son milieu de terrain. Avec Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye en plein possession de leurs moyens, le Sénégal pourrait être le maitre du milieu dans cette rencontre à haut risque. Parce qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que pour battre la France à défaut l'empêcher de gagner ou la contraindre à un match nul, il faut sevrer Mbappé, Dembélé, Olise de ballons. Il faut couper le lien de transmission en contrôlant le milieu de terrain.

Une stratégie que les Lions semblent maitriser avec un jeu collectif fait de générosité. Reste à savoir si les Lions seront en pleine possession de leurs moyens parce que beaucoup de zones d'ombres subsistent encore notamment sur la compétitivité de certains cadres, parmi lesquels, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye voire Krepin Diatta. Même si Pape Thiaw continue à soutenir comme lors de la Can, qu'il dispose de 26 titulaires.