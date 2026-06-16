Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des « lions » - « Pas de surprise si on gagne la France »

Pape Thiaw a levé tout équivoque sur l'indisponibilité supposée de certains joueurs. « J'ai tout mon groupe au complet » a déclaré le sectionneur des Lions lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match hier, lundi 15 juin 2026. Par ailleurs, le champion d'Afrique en titre, a soutenu que ce ne serait pas une surprise si son équipe venait à battre les Bleus. Morceaux choisis !

« Je ne souhaiterai pas revenir sur la CAN. Nous sommes champions d'Afrique. Je ne suis pas pour faire une conférence de presse sur la coupe d'Afrique. On sait tous ce qui s'est passé. La CAN est derrière nous. On se concentre sur la Coupe du monde qui débute demain (ce mardi pour le Sénégal, Ndlr) avec cette rencontre face à la France. On fera tout pour défendre nos couleurs et faire plaisir à notre peuple ».

Séjour aux Etats-Unis

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« On a été bien accueillis aux États-Unis. Il faut prendre avec des pincettes sur les choses publiées. L'information a été bien relayée par la FSF. J'ai tout mon groupe au complet. Kalidou Koulibaly a repris et on s'est bien préparés. Les joueurs ont eu du temps de jeu. On espère que les choses vont bien se passer demain. Pape Guèye est un travailleur. Il a été élu meilleur joueur africain de la Liga. Il progresse au fil des saisons. On se souvient de son but en finale. On espère qu'il fera une bonne Coupe du monde. Car, il fait partie de nos pièces maîtresses ».

SOUVENIRS DE 2002

« En 2002, on avait battu la France (1-0) grâce à Papa Bouba Diop. J'étais sur le banc. Cette année, je suis sur le banc du Sénégal. On va tout faire pour chercher cette victoire. La France a un bon collectif et des individualités. Mais, on se concentre sur nous et notre collectif.

L'état d'esprit est bon. Les joueurs sont prêts à faire face. Ils sont conscients des attentes. La compétition ne se limite pas à cette rencontre face à la France. Il y aura la Norvège (23 juin, Ndlr) et l'Irak (26 juin, Ndlr).

Ce ne sera pas une surprise si on gagne la France. On a des joueurs de niveau mondial. On participe régulièrement aux joutes internationales. On travaille depuis des années et on veut démontrer cette constance ».

PRESTATION AFRICAINE

« Ce n'est pas une surprise de voir les équipes africaines gagner ou tenir tête à d'autres formations comme l'Espagne. L'Afrique regorge de potentiel et c'est une bonne chose de voir de telles performances. La Coupe du monde est un marathon et il faut jouer tous les matchs à fond ».

GANA ET KOULIBALY APTES

« Idrissa (Gana Gueye) et Kalidou (Koulibaly) sont aptes. Tout mon effectif est disponible. Je ferai les choix opportuns. On est une grande équipe. On peut faire face à n'importe quelle équipe. On vient avec beaucoup d'ambition mais avec humilité. On a gagné en 2002. On prépare cette rencontre comme les autres pour aller chercher les 3 points. C'est important de bien débuter ce genre de compétition. La victoire permet de faire le plein de confiance. La France est favorite au regard de son palmarès. Mais le match se gagne sur le terrain. Il faut avoir de l'envie et se battre jusqu'au bout ».

Ce sera sans le 12 Gainde

« On aimerait avoir nos supporters. Ils nous aident à transcender les difficultés. Mais, on a une forte communauté aux États-Unis. Ils seront au stade demain (ce mardi) et vont nous pousser à la victoire. Le Sénégal de la CAN est différent des deux matchs amicaux (contre les Etats-Unis et face à l'Arabie Saoudite, Ndlr). On a eu aussi des matchs amicaux contre l'Angleterre et le Brésil. Ces matchs amicaux contre les USA et l'Arabie Saoudite nous ont permis de corriger des choses. Demain (ce mardi), on verra une autre version du Sénégal ».

CLONER BRUNO METSU

« Bruno Metsu était mon mentor. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai vécu le match de 2002 sur le banc mais c'est un peu différent. Car, je dois trouver les clés de la victoire. Je puiserai dans les conseils de Metsu pour motiver encore plus mon équipe ».