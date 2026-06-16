Sénégal: Après sa prise de fonction au ministère des forces armées - Yankhoba Diémé rencontre ses troupes

Quelques semaines après sa nomination, le ministre des Forces Armées, Yankhoba Diémé, est allé à la rencontre des soldats. Au cours d'une visite tenue hier, lundi 15 juin 2026, au camp Dial Diop, il a salué le rôle stratégique des militaires sénégalais, alliant défense du territoire, développement national et actions sociales au profit des populations.

Le ministre des Forces Armées, Yankhoba Diémé, a salué hier, lundi 15 juin 2026, le rôle stratégique des soldats sénégalais, alliant défense du territoire, développement national et actions sociales au profit des populations, rapporte l'APS. Lors d'une visite de prise de contact effectuée au camp Dial Diop, à Dakar, en compagnie du Chef d'Etat-major général des Armées, le Vice-amiral d'Escadre Oumar Wade, M. Diémé a plaidé pour une reconnaissance accrue de la nation envers les militaires, actifs comme retraités, tout en appelant à préserver les valeurs qui font de l'Armée sénégalaise une « institution exemplaire ».

« Aux côtés du Chef d'Etat-major général des Armées, ainsi que des différents responsables militaires, j'ai pu constater la qualité d'une institution solidement ancrée dans les principes républicains », a-t-il souligné. « Nous avons une belle armée qui est imprégnée des valeurs les plus nobles de la République que sont la discipline, l'honneur et l'amour de la patrie », a-t-il ajouté.

Le ministre a mis en avant le concept d'« Armée-Nation », rappelant l'implication des militaires dans l'agriculture, la distribution de semences, l'éducation, la santé, la pêche, les transports aériens et la surveillance maritime. « À travers ce concept, les Forces Armées sont un levier et un appui pour l'ensemble des ministères », a-t-il dit, notant que l'État fait souvent appel à elles pour insuffler rigueur, discipline et efficacité dans l'exécution de missions publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rendant hommage au sacrifice des soldats, Yankhoba Diémé a estimé que la nation a une responsabilité particulière envers les militaires en activité, retraités, blessés ou tombés au champ d'honneur. « À cette Armée-là, nous devons tout, parce que le sacrifice ultime pour la nation reste le don de sa vie pour en sauvegarder d'autres », a-t-il soutenu.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer la prise en charge sociale des militaires et de leurs familles, afin que la jeunesse continue de « rêver de servir son pays ». Selon lui, la manière dont la nation traite ses soldats influence directement l'attractivité de la carrière militaire.