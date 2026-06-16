Afrique: Ministère de la jeunesse et des sports - Djireye Clotilde Coly encense les Lions

À la veille de l'entrée en lice de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde FIFA 2026, comme il est de coutume, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, accompagnée de sa délégation, s'est rendue, dimanche au camp de base des Lions, dans le New Jersey. Cette visite, la première du genre depuis sa prise de fonction, intervient à un moment décisif de la préparation des champions d'Afrique, à quelques heures de leur grand saut dans la compétition.

Mme le Ministre a tenu à transmettre aux joueurs et au staff technique ses encouragements et l'assurance de l'accompagnement plein et entier de l'État. Ce moment d'échange direct, empreint de proximité et de chaleur, a permis à la délégation ministérielle de mesurer l'état d'esprit du groupe et de saluer la sérénité ainsi que la détermination affichées par les Lions à l'approche de ce rendez-vous mondial.

À cette occasion, Mme le ministre a transmis aux Lions les mots d'encouragement de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que ceux de Monsieur le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo. Elle a rappelé l'attente et l'espoir de toute la nation sénégalaise, unie derrière sa sélection et confiante en une belle compétition à la hauteur du talent et de l'engagement des joueurs.

Elle a réaffirmé la fierté du peuple sénégalais et l'engagement des autorités à offrir aux Lions les meilleures conditions de réussite. Elle a invité l'ensemble du groupe à porter haut les couleurs nationales et à honorer, sur le terrain, les valeurs de discipline, de solidarité et de dépassement qui font la force du Sénégal.

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