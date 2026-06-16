Afrique: Ministère de la jeunesse et des sports - Djireye Clotilde Coly encense les Lions

16 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Thiam

À la veille de l'entrée en lice de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde FIFA 2026, comme il est de coutume, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, accompagnée de sa délégation, s'est rendue, dimanche au camp de base des Lions, dans le New Jersey. Cette visite, la première du genre depuis sa prise de fonction, intervient à un moment décisif de la préparation des champions d'Afrique, à quelques heures de leur grand saut dans la compétition.

Mme le Ministre a tenu à transmettre aux joueurs et au staff technique ses encouragements et l'assurance de l'accompagnement plein et entier de l'État. Ce moment d'échange direct, empreint de proximité et de chaleur, a permis à la délégation ministérielle de mesurer l'état d'esprit du groupe et de saluer la sérénité ainsi que la détermination affichées par les Lions à l'approche de ce rendez-vous mondial.

À cette occasion, Mme le ministre a transmis aux Lions les mots d'encouragement de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que ceux de Monsieur le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo. Elle a rappelé l'attente et l'espoir de toute la nation sénégalaise, unie derrière sa sélection et confiante en une belle compétition à la hauteur du talent et de l'engagement des joueurs.

Elle a réaffirmé la fierté du peuple sénégalais et l'engagement des autorités à offrir aux Lions les meilleures conditions de réussite. Elle a invité l'ensemble du groupe à porter haut les couleurs nationales et à honorer, sur le terrain, les valeurs de discipline, de solidarité et de dépassement qui font la force du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.