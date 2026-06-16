Cote d'Ivoire: Automobile - Faible progression du résultat net de la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire en 2025

Au terme de l'exercice 2025, le résultat net de la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMCI), qui opère dans la vente de véhicules automobiles, a enregistré une faible progression de 0,89% par rapport au terme de l'exercice 2024, selon les états financiers établis par les dirigeants de cette entreprise.

Quant au chiffre d'affaires, il a connu une augmentation de 6,45 milliards de FCFA, se situant à 81,126 milliards de FCFA contre 74,676 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, la société a, dans l'ensemble maitrisé ses charges d'exploitation. C'est ainsi que les autres achats ont été comprimées de 16 millions avec un niveau de 1,841 milliard de FCFA contre 1,857 milliard de FCFA en 2024. Le même constat est à faire concernant les Transports qui baissent de 27,687 millions, s'élevant à 63,288 millions de FCFA contre 90,975 millions de FCFA en 2024. Par contre, les services extérieurs ont augmenté de 90 millions avec une réalisation de 4,866 milliards de FCFA contre 4,776 milliards de FCFA en 2024.

De leur côté, les autres charges de la société connaissent une baisse de 286 millions à 1,286 milliard de FCFA contre 1,572 milliard de FCFA en 2024.

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Pour ce qui est de la valeur ajoutée, les états financiers indiquent un accroissement de 22% à 10,852 milliards de FCFA contre 8,915 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation a enregistré une hausse de 57,10% en se situant à 5,786 milliards de FCFA contre 3,683 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat d'exploitation, il a dégagé un solde de 4,240 milliards de FCFA contre 1,775 milliard de FCFA en 2024, soit une forte hausse de 139%.

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui se situe à 3,974 milliards de FCFA contre 1,360 milliard de FCFA en 2024, soit forte hausse de 192,20%.