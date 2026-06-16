Togo: Visite de Robert Dussey à Tripoli

16 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey a été reçu à Tripoli par le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah, dans le cadre d'une visite destinée à renforcer les relations entre les deux pays.

« Nos discussions, empreintes de cordialité, d'amitié et de confiance mutuelle, ont porté sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement », a écrit M. Dussey sur X, précisant que les échanges ont également couvert les priorités de développement des deux nations et les voies d'approfondissement de la coopération économique et commerciale.

Cette visite intervient dans un contexte politique particulier en Libye. Le pays reste divisé entre deux gouvernements : celui d'union nationale (GNU), reconnu par l'ONU, basé à Tripoli et dirigé par Abdul Hamid Dbeibah, et le gouvernement de stabilité nationale (GNS), basé à Benghazi et piloté par le Premier ministre Osama Hammad, soutenu par l'Armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar.

C'est donc avec le gouvernement de Tripoli, celui qui bénéficie de la reconnaissance internationale, que le Togo a choisi de renforcer ses liens diplomatiques et économiques.

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