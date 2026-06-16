Togo: Lomé accueille la grande réunion de l'épiscopat togolais

16 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, est de retour à Lomé pour assister aux travaux de la session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo (CET), ouverte mardi.

Pendant quatre jours les évêques débattront des grands défis pastoraux, sociaux, éducatifs et spirituels auxquels sont confrontées les communautés chrétiennes et la société togolaise dans son ensemble.

« Cette session constitue un temps privilégié de concertation et de communion, permettant aux pasteurs de renouveler leur engagement au service de l'Évangile, de la paix, de la justice et du développement intégral de la personne humaine », souligne la CET.

La présence du représentant du Saint-Siège témoigne de l'attention portée par le Vatican aux travaux de l'Église togolaise.

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