Tunisie: Incendie des laboratoires Teriak - Poursuite normale de l'approvisionnement en médicaments

La Chambre syndicale nationale des propriétaires de pharmacies privées a assuré que l'approvisionnement en médicaments fabriqués par les laboratoires Teriak se poursuivra de manière normale et régulière, à la suite de l'incendie survenu dans l'unité de production située à Jebel Oust.

Dans un communiqué, l'organisation a indiqué que les dégâts causés par le sinistre sont restés limités et qu'aucune victime n'a été enregistrée.

Le syndicat a également tenu à rassurer les professionnels du secteur ainsi que les patients en affirmant qu'aucune interruption n'est à prévoir dans la distribution des médicaments et produits pharmaceutiques fabriqués par le laboratoire, garantissant ainsi leur disponibilité continue dans les pharmacies.

Pour rappel, un incendie s'est déclaré dimanche dans un entrepôt des laboratoires Teriak à Jebel Oust. Le feu a touché d'importantes quantités de médicaments déjà fabriqués et destinés à la commercialisation, ainsi que des stocks de matières premières. Les équipes de la Protection civile sont parvenues à maîtriser rapidement le sinistre.