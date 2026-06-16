Tunisie: Des coupures d'eau potable à plusieurs régions de Sousse

Une avarie survenue à l'aube sur une conduite principale de la SONEDE perturbe l'alimentation en eau de plusieurs localités du Sahel. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un rétablissement progressif prévu dès cet d'après-midi.

Les robinets sont hélas à sec depuis ce matin dans différents quartiers et endroits du gouvernorat de Sousse. La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a expliqué cette panne non déclarée au préalable par la survenue d'un incident technique majeur durant les premières heures de l'aube de ce lundi 15 juin 2026. Une rupture brutale a, en effet, touché la conduite principale de distribution, d'un diamètre de 400 mm. Ceci a soudainement privé nombreux foyers d'eau potable.

Le périmètre d'impact de cette coupure englobe la ville de Hergla, la localité d'El Aribat ainsi qu'une partie de la zone de Chatt Meriem. Face à l'urgence de la situation, la suspension de l'approvisionnement a été actée dès 7h00 du matin afin de permettre le déploiement sécurisé des équipes de maintenance sur le site de l'avarie.

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Cependant, la SONEDE tient à rassurer sa clientèle que cette perturbation devrait être de courte durée. La compagnie nationale annonce que les opérations de réparation sont activement en cours. Et sauf contretemps technique, un retour à la normale et une reprise progressive du pompage sont programmés pour cet après-midi même, à partir de 16h00.