Tunisie: La FTF va-t-elle limoger Sabri Lamouchi après la débâcle face à la Suède ?

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) va-t-elle annoncer dans les prochaines heures la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national Sabri Lamouchi, au lendemain de la lourde défaite concédée par les Aigles de Carthage face à la Suède (5-1) lors de la Coupe du monde 2026?

Selon plusieurs sources concordantes, le bureau fédéral s'oriente vers un limogeage du technicien franco-tunisien, dont l'avenir à la tête de la sélection est devenu incertain après cette contre-performance qui a suscité une vive polémique et de nombreuses critiques.

Afin d'assurer la préparation du prochain rendez-vous des Aigles de Carthage face au Japon, prévu le 21 juin dans le cadre du groupe F, la Fédération aurait déjà entamé des consultations pour désigner un successeur.

Deux noms se dégagent actuellement. Il s'agit de Mondher Kebaier, présent au Mexique avec la délégation tunisienne, et d'Anis Boujelben, qui aurait été contacté ces dernières heures par les responsables fédéraux. Les deux techniciens figureraient parmi les principaux candidats pour prendre les rênes de la sélection dans l'urgence.

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La Tunisie, battue lors de son entrée en lice par la Suède, jouera désormais une grande partie de ses chances de qualification lors de son prochain match face au Japon. Dans ce contexte, la Fédération semble déterminée à provoquer un électrochoc afin de relancer la dynamique du groupe avant cette échéance décisive.

Aucune annonce officielle n'avait toutefois encore été publiée par la FTF au moment de la rédaction de cette dépêche.