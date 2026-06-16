Tunisie: La FTAV et le Réseau tunisien des amicales scellent un partenariat pour renforcer la qualité des services touristiques

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) a signé, samedi à Sousse, une convention-cadre de partenariat avec le Réseau tunisien des amicales (RTA), en marge de la 7e réunion des amicales tunisiennes.

Cette convention vise à instaurer un cadre permanent de coopération entre les deux structures afin de renforcer les relations professionnelles entre les amicales et les agences de voyages affiliées à la FTAV, tout en garantissant aux adhérents des services touristiques de qualité répondant aux normes de professionnalisme et de transparence.

Le partenariat prévoit notamment la mise en place d'un cadre éthique et professionnel définissant les droits et les obligations de chaque partie. Il consacre également les principes de transparence, de respect des engagements contractuels, de qualité des prestations et de protection du consommateur.

À cette occasion, Mohamed Ali Toumi, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, a présenté les missions et le rôle de la FTAV, créée en 1964. Il a souligné l'expérience accumulée par la fédération dans l'encadrement du secteur et dans la coordination entre les acteurs publics et privés du tourisme.

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Selon lui, la FTAV oeuvre au quotidien pour assurer le suivi des agences de voyages et prévenir les défaillances susceptibles de porter atteinte à l'image de la profession et à la confiance des clients. « C'est dans cette optique qu'est née l'idée de cette convention-cadre, qui permettra aux agences de voyages de se rapprocher davantage des amicales et de mieux les informer sur les garanties dont elles bénéficient lorsqu'elles font appel à des professionnels agréés », a-t-il expliqué.

Mohamed Ali Toumi a rappelé que les agences de voyages agréées sont soumises à un cadre réglementaire strict et disposent de garanties déposées auprès des autorités compétentes, notamment l'Office national du tourisme tunisien et le ministère du Tourisme. Il a mis en garde contre le recours à des prestataires opérant en dehors du cadre légal, qui ne sont pas en mesure d'offrir les mêmes garanties aux consommateurs.

Le président de la FTAV a également affirmé que la fédération entend jouer pleinement son rôle de garant de la relation entre les agences de voyages et leurs clients. « En collaboration avec le Réseau tunisien des amicales, nous mettrons à la disposition des adhérents toutes les informations et tous les outils nécessaires pour les orienter et les protéger », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Ali Toumi a précisé que les objectifs de cette convention sont clairs : rapprocher les agences de voyages des amicales, mieux répondre aux attentes de leurs adhérents et garantir des prestations conformes aux standards de qualité et de sécurité.

Il a, en outre, souligné que cette initiative permettra également d'écouter les préoccupations des amicales, de leur présenter les services que peuvent leur offrir les agences de voyages agréées et de les sensibiliser aux risques liés au marché parallèle.

« Nous avons reçu un écho très favorable de la part des responsables des amicales. Cette convention constitue une première étape vers un rapprochement durable entre la FTAV et le Réseau tunisien des amicales », a-t-il indiqué.

Une nouvelle réunion est d'ores et déjà prévue d'ici la fin du mois de juin afin de présenter plus en détail les services proposés par les agences de voyages ainsi que les garanties offertes aux adhérents du Réseau tunisien des amicales.