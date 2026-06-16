Tunisie: Peine à perpétuité pour l'enlèvement et le viol d'une jeune femme à Tunis

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, séquestration et viol d'une jeune femme, dans une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique en raison de l'extrême gravité des faits.

Selon les éléments du dossier, l'accusé a intercepté la victime alors qu'elle se promenait avec son fiancé dans les environs du quartier de Hay Hlel. Armé d'un grand couteau, il aurait menacé le couple avant de parvenir, sous la contrainte, à neutraliser le fiancé et à forcer la jeune femme à le suivre.

La victime a ensuite été conduite dans une habitation où elle a été retenue contre son gré et agressée sexuellement sous la menace d'une arme blanche. Les investigations ont également révélé que l'accusé aurait contacté par la suite d'autres individus qui se seraient rendus sur les lieux pour commettre à leur tour des violences sexuelles à l'encontre de la victime.

Le tribunal a retenu à l'encontre du prévenu les chefs d'accusation d'enlèvement avec violence et menaces, ainsi que de viol aggravé commis sous la menace d'armes blanches.

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Au terme des délibérations et compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits, la juridiction a prononcé une peine de réclusion à perpétuité à l'encontre de l'accusé.