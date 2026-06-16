Tunisie: Les caisses enregistreuses boudées par les restaurants et les cafés

Le taux d'adhésion des restaurants et cafés au système des caisses enregistreuses fiscales électroniques demeure très faible, selon le président de la Chambre nationale des propriétaires de restaurants relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Islam Chaabane.

Dans une déclaration récente, il a indiqué que le taux d'inscription à ce dispositif ne dépasse pas, à ce jour, 0,2 %, malgré l'approche des échéances fixées par les autorités fiscales.

Selon lui, ce faible engouement s'explique principalement par le manque de visibilité pour les exploitants de restaurants, de cafés et de points de vente de restauration rapide, ainsi que par l'absence d'explications détaillées de la part du ministère des Finances concernant les modalités d'adhésion et d'enregistrement au système.

Islam Chaabane a appelé le ministère à publier des communiqués explicatifs afin de clarifier les procédures, d'autant plus que les établissements de restauration rapide seront tenus d'appliquer cette mesure à partir du 1er juillet prochain.

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Le responsable a également souligné que le coût élevé des caisses enregistreuses fiscales, estimé entre 3 000 et 4 000 dinars l'unité, constitue un frein supplémentaire pour les professionnels du secteur, dans un contexte marqué par la faiblesse des revenus.

Pour rappel, le ministère des Finances avait précédemment invité les propriétaires de restaurants touristiques, de salons de thé ainsi que les cafés de deuxième et troisième catégories opérant sous le régime des personnes morales à accélérer leur adhésion au système des caisses enregistreuses fiscales électroniques.