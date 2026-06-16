Tunisie: Concours de la sixième année de base - Lancement des cours de soutien sur la plateforme « Joussour »

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a donné le coup d'envoi, ce lundi, d'un programme national de cours de soutien à distance destiné aux élèves de la 6e année de l'enseignement de base, candidats au concours d'accès aux collèges pilotes.

Cette initiative numérique se déroule via la plateforme officielle « Joussour » (Passerelles), le portail éducatif développé par le ministère pour moderniser l'apprentissage et garantir l'égalité des chances entre les apprenants.

Ces sessions de révision intensives, qui débutent aujourd'hui, visent à accompagner les candidats dans leur préparation finale aux épreuves nationales. Dispensés par des inspecteurs et des enseignants hautement qualifiés, ces cours ciblent les matières fondamentales du concours, à savoir les mathématiques, les sciences, ainsi que les langues (arabe, français et anglais).

La diffusion à distance a été privilégiée par les autorités éducatives afin de permettre une couverture nationale maximale. Ce dispositif offre ainsi aux élèves issus des régions intérieures ou des zones rurales un accès gratuit et équitable aux mêmes ressources de révision que leurs camarades des grands centres urbains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lancée dans le cadre de la stratégie de transition digitale de l'école tunisienne, la plateforme « Joussour » s'impose désormais comme un outil incontournable de l'écosystème éducatif. En plus des cours diffusés en direct, l'espace numérique propose des capsules vidéo interactives, des fiches de synthèse téléchargeables et des simulations d'examens des années précédentes avec corrigés conformes aux standards des collèges pilotes.

Pour rappel, le concours d'accès aux collèges pilotes, bien que facultatif, reste extrêmement compétitif en Tunisie. Il rassemble chaque année des dizaines de milliers d'élèves d'élite à travers le pays, désireux d'intégrer des établissements réputés pour leur excellence académique et leur encadrement renforcé.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.