Tunisie: Transition numérique et intelligence artificielle - Les amicales tunisiennes face aux défis de la modernisation

« Transition numérique et intelligence artificielle au sein des amicales : impacts sur la gestion et la qualité des services ». Tel était le thème de la 7e réunion nationale du Réseau tunisien des amicales (RTA), organisée samedi à Sousse.

La rencontre a réuni un grand nombre de représentants d'amicales relevant d'entreprises publiques et privées. Elle a constitué un espace d'échange et de réflexion autour du rôle des amicales dans l'amélioration du climat social au sein des entreprises, l'accompagnement des adhérents et la gestion des situations de crise.

Les participants ont notamment débattu des opportunités offertes par la transition numérique et l'intelligence artificielle pour moderniser les modes de gestion des amicales, améliorer la qualité des services proposés aux adhérents et renforcer les principes de transparence, d'efficacité et de bonne gouvernance.

Dans son intervention, Mounir Gharb, président du RTA,i a souligné que le choix de cette thématique répond aux mutations rapides que connaît aujourd'hui le monde du travail ainsi qu'aux nouvelles solutions technologiques mises à la disposition des organisations.

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Selon lui, la transformation numérique représente une véritable opportunité pour améliorer les prestations offertes aux adhérents tout en optimisant les mécanismes de gestion et de communication.

Le président du RTA a également rappelé que cette édition revêt une importance particulière puisqu'elle coïncide avec le dixième anniversaire du réseau, qui rassemble aujourd'hui un nombre croissant d'amicales issues de différents secteurs d'activité.

Un autre temps fort de la rencontre a été la signature d'une convention-cadre entre le Réseau tunisien des amicales et la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV). Ce partenariat vise à instaurer un cadre de coopération durable entre les deux structures afin de garantir aux adhérents des amicales des services touristiques répondant aux standards de qualité, de transparence et de professionnalisme.

Les participants ont par ailleurs accordé une attention particulière aux questions de gouvernance et au cadre juridique régissant les amicales. À ce titre, Anas El Héni, Contrôleur général d'Etat, a présenté les principales dispositions juridiques encadrant la gestion de ces structures ainsi que les obligations auxquelles sont soumis leurs responsables.

De son côté, le juge à la Cour des compte, Zakaria Hammouda est revenu sur les défaillances de gestion susceptibles d'affecter les amicales et sur les procédures à mettre en oeuvre pour prévenir ou résoudre les crises liées à leur administration. Son intervention a mis l'accent sur l'importance d'une gouvernance rigoureuse, du respect des règles de gestion et de la responsabilisation des dirigeants afin d'assurer la pérennité des amicales et la protection des intérêts de leurs adhérents.

À travers cette rencontre, le Réseau tunisien des amicales a réaffirmé sa volonté d'accompagner ses membres dans leur adaptation aux transformations numériques tout en consolidant les principes de bonne gouvernance et de gestion responsable qui constituent le socle du développement durable des amicales.