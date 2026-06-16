Afrique: Mondial 2026 - La mode ivoirienne habille les Éléphants et fait rayonner le « Made in Côte d'Ivoire »

Pathé'O, Élie Kwame, Alice Gnakpa (Aliwax Collection) et Ibrahim Fernandez à la conquête du monde

L'ascension d'une nation ne se mesure pas seulement à la hauteur de ses ponts ou à l'éclat de ses gratte-ciels. Elle se révèle également dans la force de son identité, la richesse de son héritage culturel et la beauté de ce qu'elle offre au monde.

Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance avec assurance vers les sommets. Derrière chaque exploit sportif, derrière chaque victoire et chaque espoir, rayonne un savoir-faire culturel devenu un véritable étendard national.

Sous l'impulsion de la diplomatie sportive portée par le ministre délégué en charge des Sports, Adjé Silas Metch, le sport ivoirien ne porte plus seulement les couleurs nationales ; il véhicule désormais l'âme d'une civilisation riche de son histoire et de sa créativité.

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Une vitrine mondiale pour le génie créatif ivoirien

À Paris, lors des Jeux olympiques de 2024, le maître incontesté de la mode ivoirienne, Pathé'O, ouvrait magistralement la voie. Dans un subtil dialogue entre tradition et modernité, il habillait les athlètes ivoiriens d'élégance et de fierté, offrant au monde une image raffinée du patrimoine national.

Au Maroc, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le styliste Élie Kwame prenait le relais avec des créations inspirées des symboles Adinkra. À travers ses oeuvres, l'héritage ancestral ivoirien se transformait en langage universel, où la sagesse rencontre l'excellence et où l'identité culturelle devient une force de rayonnement.

Le Tapa et le Wax ivoirien à l'assaut du Mondial 2026

À l'approche de la Coupe du monde 2026, l'histoire poursuit son chemin avec ambition et créativité.

Le designer Ibrahim Fernandez signe une collection exceptionnelle mettant à l'honneur le Tapa, cet héritage culturel façonné à partir de l'écorce d'arbre et transmis de génération en génération. Sur chaque création, l'Éléphant, symbole national de la Côte d'Ivoire, apparaît avec majesté, sublimé par des ornements évoquant la force, le courage et la grandeur.

À cette oeuvre d'exception s'ajoute le talent de la créatrice Alice Gnakpa, fondatrice de la marque Aliwax Collection. Sa ligne exclusive de bagagerie revisite avec élégance les couleurs nationales - Orange, Blanc et Vert - dans une parfaite alliance entre innovation, raffinement et identité culturelle.

Des ambassadeurs de la culture ivoirienne

Vêtus de créations inspirées du patrimoine national, les ambassadeurs du sport ivoirien s'apprêtent à fouler les plus grandes scènes de la planète. Ils incarnent une Côte d'Ivoire fière de ses racines, riche de ses talents et résolument tournée vers l'avenir.

À travers eux, le monde découvre une nation qui valorise son histoire tout en affirmant sa modernité.

Quand le sport ivoirien s'élève, la culture ivoirienne rayonne.

Quand nos athlètes brillent, notre patrimoine resplendit.

Quand nos créateurs inspirent, toute une nation respire et s'affirme.

Car désormais, la Côte d'Ivoire ne se contente plus de suivre les tendances du monde ; elle contribue à les façonner.

Elle ne participe plus simplement à l'histoire ; elle l'écrit.

Elle ne montre plus seulement son savoir-faire ; elle impose son art de faire.

Le sport porte nos couleurs.

La mode raconte notre histoire.

Et ensemble, ils dessinent notre victoire.

Directrice de la communication et des relations publques du Ministère des Sports