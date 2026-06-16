Afrique de l'Ouest: Agriculture régionale - Le Livre blanc de l'UEMOA au coeur des échanges avec le Ministre Bruno Koné

Le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Bruno Nabagné Koné, a reçu, le lundi 15 juin, à son cabinet, une importante délégation de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), conduite par le Dr Paul Koffi Koffi, Commissaire chargé du Département du Développement de l'Entreprise, des Mines, de l'Énergie et de l'Économie Numérique.

Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération régionale en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire.

Elle avait pour principal objet la présentation du Livre blanc de l'UEMOA, un document stratégique élaboré pour impulser une nouvelle dynamique de croissance agricole dans l'espace communautaire.

Le Livre blanc met un accent particulier sur trois filières jugées prioritaires pour le développement économique et social de la région : les phosphates-engrais, le riz et le coton-textile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers ces secteurs clés, l'organisation sous-régionale ambitionne de renforcer durablement la production agricole, d'améliorer la productivité des exploitations et d'accroître la compétitivité des économies de l'Union sur la période 2026-2040.

Selon les responsables de l'UEMOA, ce document constitue une véritable feuille de route destinée à relever les défis liés à la souveraineté alimentaire, à la création d'emplois et à la transformation locale des matières premières agricoles. Il vise également à favoriser une meilleure intégration économique entre les États membres en développant des chaînes de valeur régionales performantes.

À l'occasion des échanges, le Ministre Bruno Koné a salué une initiative qu'il juge en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques du gouvernement ivoirien en matière de modernisation agricole.

Il a notamment souligné l'importance de disposer d'outils de planification régionale capables de soutenir les efforts nationaux en faveur de la sécurité alimentaire et du développement rural.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé la disponibilité totale de son département ministériel à accompagner l'UEMOA dans la mise en oeuvre des recommandations contenues dans ce Livre blanc.

Cette collaboration, a-t-il indiqué, permettra de renforcer les synergies entre les pays de l'Union et d'accélérer la transformation structurelle du secteur agricole ouest-africain.

Cette audience traduit ainsi la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de l'UEMOA de bâtir une agriculture plus productive, plus résiliente et davantage créatrice de richesses au bénéfice des populations de la sous-région.