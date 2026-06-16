Cote d'Ivoire: Ips-Cgrae - Koffi N'Guessan Lataille doublement distingué pour son engagement en faveur de la gouvernance sociale

Le président du Conseil d'administration (Pca) de l'Ips-Cgrae, Koffi N'Guessan Lataille, a été honoré le samedi 13 juin 2026, lors de la 26e édition du Primadem-CI. Il a reçu le prix du Meilleur Pca des sociétés d'État ainsi que le Grand Prix Safam-Com du Mérite national et de la haute gouvernance numérique et la souveraineté audiovisuelle, en reconnaissance de son leadership et de sa contribution au renforcement de la protection sociale en Côte d'Ivoire.

Ces distinctions récompensent un parcours marqué par une vision stratégique et un engagement constant en faveur de l'amélioration du système de protection sociale des fonctionnaires et agents de l'État. Sous sa direction, l'Ips-Cgrae a poursuivi ses efforts visant à consolider les mécanismes de retraite et à renforcer la couverture sociale des populations concernées.

Son implication dans les réformes destinées à moderniser les dispositifs de protection sociale est saluée comme une contribution majeure au bien-être des travailleurs et des retraités. Au fil des années, Koffi N'Guessan Lataille s'est illustré par sa volonté de promouvoir une protection sociale plus inclusive, plus accessible et adaptée aux défis contemporains.

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Recevant ces distinctions, le Pca de l'Ips-Cgrae a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs du Primadem-CI, tout en associant cet hommage à l'ensemble des acteurs engagés dans les missions de l'institution.

« Cette distinction est avant tout celle de toutes les femmes et de tous les hommes qui s'engagent chaque jour pour bâtir un système de protection sociale performant, solidaire et durable. Elle nous encourage à poursuivre nos efforts au service des populations », a déclaré Koffi N'Guessan Lataille.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables de l'Ips-Cgrae venus témoigner leur soutien au Pca, notamment les conseillers techniques Ouattara Mamadou, Soualiou Tao, Mac-Davies Anouma, ainsi que la responsable de la communication et du marketing, Mme Panigo Karen Ivoire.

À travers cette double distinction, c'est également l'action de l'Ips-Cgrae en matière de gouvernance sociale et de protection des travailleurs qui se trouve mise en lumière.