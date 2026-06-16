Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - A Agnibilékrou, les agents appelés à l'exemplarité et à la performance sur le terrain

La Direction Départementale des Eaux et Forêts d'Agnibilékrou a tenu, le 15 juin 2026, une importante séance d'information à l'attention de l'ensemble de ses agents. Cette rencontre, présidée par le Lieutenant-Colonel Soro Kazana Kassoum, Directeur Départemental des Eaux et Forêts, visait à restituer les principales orientations et instructions données par le Ministre des Eaux et Forêts lors de la séance de travail tenue le samedi 13 juin 2026.

Organisée à l'issue du traditionnel salut aux couleurs, cette réunion a permis aux agents de la Direction Départementale et du Cantonnement des Eaux et Forêts d'Agnibilékrou de s'imprégner des nouvelles directives ministérielles destinées à renforcer l'efficacité de l'administration forestière et à améliorer les résultats sur le terrain.

Dans son intervention, le Lieutenant-Colonel Soro Kazana Kassoum a présenté les grandes lignes des échanges intervenus avec la hiérarchie ainsi que les priorités fixées par le Ministre. Il a notamment insisté sur la nécessité pour chaque agent de faire preuve d'une rigueur professionnelle irréprochable et d'un sens élevé du service public dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

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Le Directeur Départemental a également rappelé l'importance du respect du devoir de réserve, particulièrement sur les réseaux sociaux. Il a souligné que les agents, lorsqu'ils sont en tenue de service ou lorsqu'ils s'expriment publiquement, doivent adopter une attitude responsable et conforme aux valeurs de l'administration, afin de préserver l'image et la crédibilité du corps des Eaux et Forêts.

Au-delà des questions de discipline et d'éthique, l'accent a été mis sur la mobilisation des personnels pour l'exécution des missions de terrain. Le responsable départemental a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts dans la protection des ressources forestières et dans l'application stricte des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il a, par ailleurs, invité chaque agent à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances afin de contribuer au rayonnement de l'institution. Selon lui, cette exemplarité constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance des populations et des partenaires envers l'administration forestière.

Cette séance de restitution témoigne de la volonté des autorités forestières de maintenir un dialogue permanent avec les agents et de garantir une mise en oeuvre efficace des orientations ministérielles au service de la préservation du patrimoine forestier national.