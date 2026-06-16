Afrique: Mondial 2026 - Le stade Lincoln Financial Field de Philadelphie transporté au stade Laurent Pokou de San Pedro

À l'occasion de l'entrée en lice des Éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2026 face à l'Équateur, le stade Laurent Pokou de San Pedro a vibré au rythme de la rencontre disputée au stade Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cela grâce à la fan zone ouverte par la délégation régionale de l'Office national des sports (Ons) dans l'enceinte sportive, où près de 1 500 supporters ont suivi le match sur des écrans géants.

Répartis entre les espaces Vip, les gradins et la piste d'athlétisme aménagée pour la circonstance, les supporters ont partagé les mêmes émotions que les spectateurs présents aux États-Unis. Pendant toute la rencontre, l'inquiétude a alterné avec l'espoir face aux difficultés rencontrées par la sélection ivoirienne.

L'ambiance a toutefois basculé à la 89e minute lorsque l'attaquant Amad Diallo a inscrit le but de la victoire. Une immense clameur a retenti dans le stade, où chants, danses et cris de joie ont éclaté. Les morceaux « Coup du marteau » de Tam Sir et « In da Club » de 50 Cent, diffusés par le DJ de la soirée, ont accompagné les célébrations d'une foule en liesse.

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Selon Kouadio Koffi Jacques, directeur du stade Laurent Pokou, cet engouement confirme le succès de l'initiative lancée par l'Ons dans le prolongement de l'expérience des villages Can. L'objectif est d'offrir aux populations un cadre convivial pour suivre l'ensemble des matchs de la Coupe du monde, avec une attention particulière accordée aux rencontres des Éléphants.

L'accès à la fan zone est entièrement gratuit. Les visiteurs bénéficient également d'animations musicales, d'espaces de restauration et de diverses activités récréatives. Le directeur du stade Laurent Pokou a laissé entendre que le succès est déjà au rendez-vous, puisque l'espace Vip affiche complet plusieurs jours à l'avance. La délégation régionale de l'Ons espère désormais remplir les 20 000 places du stade lors des prochaines sorties de la sélection nationale.

Pour renforcer la mobilisation, des caravanes et des parades parcourent les rues de San Pedro. Un important dispositif de sécurité associant gendarmerie, police et agents de sécurité privés a également été mis en place.

À en croire Traoré Yaya, directeur régional des Sports, l'initiative s'inscrit dans une stratégie nationale du ministère des Sports. Des fan zones similaires ont été créées à Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et à Abidjan (stades Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny). À San Pedro, la ferveur observée démontre que la Coupe du monde 2026 se vit avec la même passion qu'au sein des stades américains.