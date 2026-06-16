Ile Maurice: Un coffre-fort emporté par une dizaine d'individus cagoulés

Une opération soigneusement orchestrée s'est déroulée dans la nuit du samedi 13 juin au dimanche 14 juin à Calebasses, où un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés a fait irruption dans les locaux d'une société de location d'appartements, avant de prendre la fuite avec un coffre-fort.

Les faits se sont produits vers 2 h 15 du matin dans le bâtiment A de l'entreprise. L'agent de sécurité, âgé de 60 ans et employé par une société de sécurité privée, se trouvait dans le hall de l'immeuble lorsqu'il a vu sur les images de vidéosurveillance l'arrivée d'un minibus blanc de 15 places par l'entrée principale.

Plusieurs individus encagoulés, armés de sabres et de barres métalliques, ont fait irruption dans le hall. Le gardien a été maîtrisé puis ligoté. Pendant qu'une partie du groupe le surveillait, les autres se sont dirigés vers la salle 209, située au premier étage du bâtiment.

Quelques instants plus tard, les malfaiteurs sont redescendus en traînant un coffre-fort verrouillé qu'ils ont chargé dans le véhicule avant de quitter les lieux en direction du rond-point de Calebasses. Le gardien est parvenu à se libérer et a immédiatement sollicité l'aide du voisinage avant d'alerter ses supérieurs et la police.

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À ce stade de l'enquête, le contenu exact du coffre-fort ainsi que le montant du préjudice n'ont pas encore été déterminés. Il ressort également que le système de surveillance du bâtiment ne comporte qu'une seule caméra, installée dans l'entrée principale. Les enquêteurs ont établi que le véhicule utilisé lors du volavait été signalé volé quelques heures auparavantau poste de police de Plaine-des-Papayes.

Dans le cadre de l'enquête, quatre personnes, toutes des employés de l'entreprise, ont été entendues par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge. Soumises à un interrogatoire approfondi, elles ont nié toute implication dans cette affaire. Après vérifications, elles ont été autorisées à repartir mais ont été informées qu'elles doivent demeurer à la disposition de la police pour la suite des investigations.

Les recherches ont également conduit les enquêteursà Yemen, à Tamarin, où le véhicule volé a été retrouvé abandonné dans un champ de canne. L'opération a été menée par des éléments de la CID de Pamplemousses, avec le concours de la police de Rivière-Noire. Les officiers du Scene of Crime Office de la région ouest se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations nécessaires. Le minibus a été remorqué jusqu'au poste de police de Pamplemousses pour les besoins de l'enquête. Son propriétaire a pu formellementl'identifier.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier les auteurs de ce spectaculaire cambriolage et de retrouver le coffre-fort dérobé.