Ile Maurice: Les mauriciennes aussi accros au mondial - Elles ne s'en «foot» pas !

Le football n'a pas de genre. La preuve avec Jennifer Berthelot, Ameeksha Deelchand et Ambre Appollon! Respectivement spécialiste en communication-marketing, ex-Miss Mauritius et joueuse de la sélection nationale, elles partagent la même passion pour le ballon rond.

«Je remarque qu'il y a beaucoup plus de filles maintenant qui aiment le football», constate Dany Pavaday, qui travaille à la bijouterie Cira, à Moka. «Il y en a pas mal qui s'intéressent à la Coupe du monde, mais encore plus à la Premier League je dirais. Le nombre de supportrices de Liverpool et Manchester United que je vois sur les réseaux sociaux à Maurice est impressionnant.»

Fan de l'Allemagne depuis tout petit, Dany Pavaday s'est prêté au jeu du «World Cup dress code» au boulot avec ses collègues, Joenna, Corali et Jenny. S'il était aux couleurs de la Mannschaft, les dames ont opté pour le Brésil. «Elles n'ont pas de joueur préféré en tant que tel, même si tout le monde parle surtout de Neymar, mais elles estiment que le Brésil est la meilleure nation de football du monde. C'est vrai qu'à Maurice, c'est l'équipe la plus supportée avec l'Angleterre!»

La digne fille de Sylvio Jatha

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Pour preuve, l'épouse de Dany, Davila, a, elle aussi, choisi de porter les couleurs de la Seleçao pendant le Mondial. «Elle m'a toujours soutenu pour l'Allemagne, mais là elle a voulu prendre le Brésil pour plus de fun dans les débats à la maison !Mais une partie de son coeur est toujours allemand ça c'est sûr (rires)», se rassure notre ami.

Jennifer Berthelot, elle, se retrouve un peu entre deux feux... «Mon coeur balance entre le Brésil et l'Angleterre. Étant fan de la Premier League, c'est assez naturel d'avoir un oeil attentif sur la performance des Anglais. Je m'attends à un gros tournoi du 'Prince Harry Kane'. C'est aussi un clin d'oeil à mon défunt papa, Sylvio, qui supportait les Anglais». Il faut savoir que Sylvio Jatha était un international mauricien de renom et faisait partie du Club M qui s'était qualifié pour la CAN 1974 sous Mamade Elahee...

«En ce qu'il s'agit du Brésil, le foot est ancré dans son ADN. D'ail- leurs, le dernier de cette génération talentueuse est Neymar. Je suis d'ailleurs très contente qu'il ait été retenu pour ce Mondial, malgré ses blessures à répétition. Je suis d'avis que le Brésil sera le 'dark horse' de ce tournoi. Et ce sera fun à regarder, d'autant que mon mari supporte les Brésiliens», rigole Jennifer. Quoique ça n'ait pas été vraiment le cas après leur entrée en lice mitigée face au Maroc hier (1-1).

Pour Ambre Appollon, l'heure des matchs est un problème, mais elle reste fidèle au football africain. «Vu les horaires, je ne supporte pas vraiment une équipe en particulier à défaut de rater des matchs. Par contre je suivrai de très près les équipes africaines, notamment la Côte-d'Ivoire et le Maroc. J'ai hâte de voir ce que Franck Kessié nous réserve vu ses dernières performances ; agile et précis dans ses mouvements, il m'avait impressionnée lors du match contre les Seychelles qu'il était venu jouer à Côte-d'Or. J'ai été assez déçue du premier match de l'Afrique du Sud, mais j'ai la bonne impression qu'une nation africaine va créer la surprise durant ce Mondial, enfin c'est ce que j'espère !»

Ameeksha Deelchand : «Voir Cristiano soulever le trophée…»

Ex-Miss Mauritius, Ameeksha Deelchand ne raterait le Mondial 2026 pour rien au monde et a un avis d'experte sur la question. «Sur le papier, mon choix de coeur se porte naturellement sur l'Angleterre. C'est un football dont j'ai suivi l'évolution pas à pas ; je connais ses joueurs sur le bout des doigts, et je suis familière avec le style de jeu unique de la sélection des Three Lions. Pourtant, cette année, mon soutien prendra une tout autre direction : je vibrerai pour le Portugal.»

Effet Red Devils ? «En tant que fervente supportrice de Manchester United, ce choix fait sens. Je veux voir un Bruno Fernandes au sommet de son art, dictant le tempo sur le terrain. De plus, cette édition résonne comme la dernière danse de Cristiano Ronaldo. Voir le Portugal soulever le trophée aurait une saveur poétique inégalable pour l'histoire du football.»

Quid du reste de la compétition ? «Mes instincts me soufflent que la France et les Pays-Bas réaliseront un parcours fabuleux, portés par des effectifs redoutables. Enfin, mon regard se tourne vers le continent africain, avec l'espoir de voir ses représentants bousculer la hiérarchie mondiale. Un clin d'oeil tout particulier au Sénégal, dont la ferveur et le talent pourraient bien nous réserver de magnifiques surprises».