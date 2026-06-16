Ile Maurice: National U13 Tournament - Les jeunes talents mauriciens sur la route du Mondial

Le stade Saint-François-Xavier a vibré, jeudi 11 juin, au rythme du lancement du Road to Football Cup - National U13 Tournament. Inspirée de la Coupe du Monde 2026, cette compétition nationale offre aux jeunes footballeurs mauriciens une occasion unique de vivre leur propre aventure internationale.

Le coup d'envoi a été donné en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, ainsi que de Fouad Khififi, Managing Director de Vivo Energy Mauritius Ltd, partenaire du ministère dans l'organisation du tournoi.

Au total, 48 écoles de football et centres techniques régionaux, venus des quatre coins de l'île, participent à cette grande fête du ballon rond. Chaque équipe représente l'une des nations engagées dans la Coupe du Monde 2026, permettant ainsi aux jeunes joueurs de défendre des couleurs emblématiques tout en s'inspirant des grandes équipes et des stars du football mondial.

Face aux participants, Deven Nagalingum a insisté sur la richesse de cette expérience, aussi bien sur le plan sportif qu'humain. Il a invité les jeunes à profiter pleinement de chaque rencontre, à développer leur esprit d'équipe et à donner le meilleur d'euxmêmes sur le terrain.

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Fouad Khififi a, pour sa part, salué une initiative particulièrement positive pour l'épanouissement des jeunes et le développement du football à Maurice.

Cette compétition représente également un véritable moment de partage entre les jeunes, les éducateurs et les familles. Dans une ambiance conviviale et passionnée, les participants auront l'occasion de mesurer leurs progrès, de découvrir de nouvelles méthodes de jeu et de créer des liens avec d'autres équipes venues de différentes régions de l'île.

Le tournoi met aussi en lumière le travail essentiel accompli par les entraîneurs et les centres de formation, qui accompagnent chaque semaine ces jeunes passionnés. Pour beaucoup d'entre eux, cette expérience pourrait constituer une première étape importante vers un parcours sportif plus ambitieux.

Après cette journée inaugurale, la compétition se poursuit au Complexe sportif national de Côte d'Or, avec des rencontres programmées les 13 et 27 juin, puis le 18 juillet. Les équipes s'affronteront selon la formule du football à huit, au cours de matchs composés de deux périodes de quinze minutes.

Bien plus qu'un simple tournoi, le Road to Football Cup entend faire naître des rêves, révéler de nouveaux talents et transmettre aux jeunes les valeurs essentielles du sport : le respect, la solidarité, la discipline et le dépassement de soi.