Ile Maurice: Disparu lors d'une randonnée, Linley Seechim retrouvé sain et sauf

C'est un heureux dénouement Linley Seechim et sa famille. L'épouse du randonneur, soulagée, a indiqué que son mari avait été retrouvé sain et sauf dans l'après-midi du lundi 15 juin, grâce à la mobilisation conjointe de la police et du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS). Pris en charge sur place, il a été transporté à l'hôpital de Rose-Belle, où son état de santé est jugé stable.

Tout a commencé le dimanche 14 juin dans les hauteurs de Plaine-Champagne. Ce retraité de 63 ans, domicilié à Baie-du-Tombeau, participait à une randonnée en groupe en direction de la cascade Alexandra Falls. Vu pour la dernière fois vers 13 heures, il ne s'était pas présenté au point de rassemblement lors du retour du groupe, prévu vers 15 heures. Son épouse avait alerté les autorités aux alentours de 15 h 30.

Très émue, cette dernière a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les personnes ayant participé aux recherches. Elle a adressé ses remerciements à la police, au MFRS ainsi qu'à tous les membres des équipes d'intervention et aux volontaires qui se sont mobilisés pour retrouver son mari.