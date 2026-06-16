Tunis — Le cinéma tunisien a remporté trois distinctions lors de la 26e édition du Festival du film arabe de Rotterdam (RAFF), qui s'est clôturée dimanche aux Pays-Bas.

Selon le palmarès officiel publié lundi sur le site du festival, qui s'est tenu du 10 au 14 juin 2026, le long-métrage tunisien « Tunis-Berlin » de la réalisatrice Nidhal Guiga a décroché le Faucon d'argent dans la catégorie des documentaires, ex-aEquo avec la coproduction franco-égyptienne « Life After Siham » du réalisateur Namir Abdel-Messeeh.

Le Faucon d'or de cette catégorie est revenu au film palestinien « One More Show » des réalisateurs Ahmed Al Danaf et Mai Saad, tandis que le Faucon de bronze a été attribué au documentaire américain « American Doctor » de la réalisatrice Poh Si Teng. Des mentions spéciales ont été remises à la coproduction helvetico-palestinienne « Who's Still Alive » du Suisse Nicolas Wadimoff et au film saoudien « Anti-Cinema » d'Ali Saeed.

Du côté de la compétition officielle des longs-métrages de fiction, le Faucon de bronze (Prix spécial du jury) a été attribué ex-aEquo au film tunisien « Exil » de Mehdi Hmili et à la coproduction irako-qatarienne « Le Rêve de Gilgamesh: Irkalla » de l'Irakien Mohamed Al-Daradji.

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Le Faucon d'or a été décerné à la coproduction soudano-qatarienne « The Cotton Queen » de la réalisatrice soudano-russe Suzannah Mirghani, et le Faucon d'argent a récompensé le film égyptien « The Stories » de l'Égyptien Abu Bakr Shawky. Les mentions spéciales de la fiction sont allées au documentaire syro-libanais « Chronicles from the Siege » du Syrien Abdullah Al-Khatib et au film marocain « Heir to Secrets » du Marocain Mohamed Nadif.

Le jeune comédien tunisien Hédi Ben Jabouria a obtenu le prix du meilleur actor pour son rôle dans le film tunisien « Le 13e Round » de Mohamed Ali Nahdi. Ce titre est partagé avec les acteurs irakiens Youssef Hisham Al-Dhahabi et Hussein Raad Zweir pour leurs performances dans « Le Rêve de Gilgamesh: Irkalla ». Le prix de la meilleure actrice a été conjointement décerné à l'Égyptienne Nelly Karim (« The Stories ») et à la Marocaine Safaa Khattami (« Mira » du réalisateur marocain Noureddine Khmari).

La compétition des courts-métrages a couronné le film suédo-palestinien « I'm Glad You Are Dead Now » du réalisateur Tawfik Barhoum (Faucon d'or). Le Faucon d'argent a été remis au court-métrage finno-syrien « My Name is Hope » du réalisateur syrien Sherwan Haji, et le Faucon de bronze au film égyptien « Breaking Out of Ali and Maher's Base » d'Abanoub Youssef.

Les courts-métrages tunisien « First the Blush, Then the Habit » de Mariem Al Ferjani et américain « Fahad the Furious » de Justin Kramer ont reçu des mentions spéciales.

Le festival a également été marqué par la participation de l'acteur et réalisateur tunisien Dhafer L'Abidine. Invité d'honneur de cette édition où il a présenté son nouveau film « Sofia », il est monté sur scène lors de la cérémonie de clôture pour recevoir, au nom de l'équipe soudanaise absente, le Faucon d'or attribué à « The Cotton Queen ».

Centré sur les enjeux de la culture du coton et les traditions au Soudan, « The Cotton Queen », dont la musique est signée par le compositeur tunisien Amine Bouhafa, avait été projeté en compétition officielle lors des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en décembre 2025.