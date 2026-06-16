Afrique du Nord: Nouvel An hégirien 1448 - La date se précise

Selon les calculs astronomiques annoncés par l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique d'Égypte, le mardi 16 juin 2026 devrait correspondre au premier jour de l'année hégirienne 1448. En Tunisie, la date officielle sera toutefois déterminée à l'issue de l'observation du croissant lunaire et annoncée par le Mufti de la République.

Le mardi 16 juin 2026 devrait marquer le début de la nouvelle année hégirienne 1448, selon les calculs astronomiques publiés par l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique d'Égypte.

L'institut a indiqué que le croissant lunaire du mois de Mouharram 1448 est né immédiatement après la conjonction, survenue à 5h56 du matin (heure du Caire) ce lundi 15 juin 2026, correspondant au 29 Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire.

D'après les données astronomiques, le nouveau croissant restera visible pendant environ 40 minutes dans le ciel de La Mecque après le coucher du soleil du jour de l'observation. Dans les différentes capitales et villes arabes et musulmanes, sa durée de visibilité variera entre 15 et 56 minutes après le coucher du soleil.

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En Tunisie, l'observation du croissant lunaire du mois de Mouharram est prévue ce lundi après le coucher du soleil. La date officielle du Nouvel An hégirien sera annoncée par le Mufti de la République, conformément à la procédure en vigueur.

La Présidence du gouvernement avait déjà indiqué dans un communiqué qu'à l'occasion de Ras El Am El Hijri, les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d'un jour de congé. Cette journée sera fixée soit au mardi 16 juin, soit au mercredi 17 juin 2026, selon les résultats de l'observation du croissant lunaire et la décision officielle du Mufti de la République.

Le Nouvel An hégirien marque le début du mois de Mouharram, premier mois du calendrier musulman, et commémore l'Hégire du Prophète Mohammed de La Mecque vers Médine, événement fondateur du calendrier islamique.