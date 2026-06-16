Cap-Vert: Groupe H - Le Cap-Vert et son gardien Vozinha stoppent la machine espagnole (0-0)

L'Espagne n'a pas fait le travail. Annoncée comme l'une des grandes favorites du Mondial, la Roja a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lundi soir au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, dans un match nul frustrant qui complique d'emblée ses ambitions dans le groupe H.

Les champions d'Europe en titre ont dominé les débats de bout en bout -- 27 tirs contre six --, mais se sont heurtés à un mur. Ce mur s'appelle Vozinha. Le gardien cap-verdien a réalisé une prestation XXL, multipliant les interventions décisives pour maintenir les Requins Bleus dans la compétition.

La première période a rapidement tourné au supplice espagnol. Pedri a cadré la première frappe de la Roja à la 15e minute, avant qu'une avalanche d'occasions ne s'écrase sur Vozinha ou sur les montants. Reprise surpuissante de Pedri repoussée sous la barre (36e), tentative de Ferran Torres sur le bois (39e), Oyarzabal stoppé à bout portant, frappe de Torres et tête croisée de Laporte repoussées dans le temps additionnel -- le portier cap-verdien a tout arrêté.

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Cucurella et Llorente ont multiplié les débordements sur les côtés, sans parvenir à faire la différence dans le dernier geste. Le Cap-Vert, loin d'être impressionné, n'a pas hésité à repartir de derrière et à initier quelques mouvements collectifs séduisants, insuffisants cependant pour inquiéter réellement la défense espagnole.

En seconde période, le scénario n'a pas changé. Oyarzabal (47e), Fabián Ruiz à deux reprises (47e, 51e) puis de la tête (57e) ont buté sur la même résistance cap-verdienne. L'entrée de Lamine Yamal n'a pas suffi à débloquer la situation.

Avec ce point partagé, l'Espagne rate son entrée en lice et devra rapidement se reprendre pour espérer dominer le groupe H. Le Cap-Vert, lui, réussit un exploit retentissant pour sa première participation à une Coupe du monde.