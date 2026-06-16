Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw mise sur la communauté sénégalaise aux Etats-Unis pour galvaniser les Lions

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal Pape Thiaw compte sur la "grande communauté sénégalaise" aux Etats-Unis pour pousser les Lions à la victoire finale, en l'absence du 12ème Gaïndé resté au pays.

"Nous aurions bien aimé voir les supporters sénégalais. A chaque fois, ils nous encouragent et nous aident à sortir la tête de l'eau quand nous connaissons des moments difficiles au cours d'un match. Mais nous avons une grosse communauté sénégalaise aux Etats-Unis", a notamment dit le technicien sénégalais.

Pape Thiaw s'exprimait au cours De la traditionnelle conférence de presse de veille de match retransmise en direct sur la télévision publique, la RTS 1.

Le Sénégal rencontre la France, mardi à New-York, pour le compte de la première journée de la Coupe du monde dans le groupe I. La Norvège et l'Irak sont les deux autres adversaires des Lions au premier tour de la compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons une grosse communauté qui est très aimée aux Etats-Unis. On aura le public avec nous contre la France", a déclaré Pape Thiaw.

"Le Sénégalais est quelqu'un de patriote, qui aime son pays et qui aime son équipe nationale de football. Je suis sûr qu'ils seront nombreux au stade au point qu'on n'aura pas l'impression que les supporters sénégalais sont restés au pays", a-t-il ajouté.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports met à la disposition des supporters sénégalais établis aux États-Unis d'Amérique et au Canada un quota de 400 billets par match afin de leur permettre d'assister aux rencontres de l'équipe nationale, notamment à New Jersey et à Toronto, dans le cadre de la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026.