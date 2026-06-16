Sénégal: Deschamps veut écrire 'une nouvelle page', après la victoire du Sénégal en 2002

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur français Didier Deschamps a déclaré, lundi, avoir tourné la page de 2002, qui avait vu l'équipe du Sénégal battre celle de la France (1-0) lors du match inaugural du Mondial 2002 organisé au Japon et en Corée du Sud, promettant de tout faire pour que l'issue de la rencontre de mardi "soit favorable à la France".

Le 31 mai 2002, les Lions du Sénégal, qui inauguraient leur première Coupe du monde, avaient créer la surprise en battant la France, tenante du titre d'alors.

Ce souvenir rafraîchi par les retrouvailles entre les deux équipes, ce mardi, au MerLife Stadium de New York, a été au coeur de la conférence de presse de Didier Deschamps à la veille de l'entrée en lice des deux équipes.

Le technicien français, qui est à sa 14e année à la tête des Bleus, veut "écrire une nouvelle page".

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"Ce sera une autre page à écrire. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2002, tant mieux pour le Sénégal. Aujourd'hui on va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens", a insisté Deschamps.

Il a indiqué que cette performance des Lions du Sénégal était "historique", relevant que le contexte "n'est plus le même aujourd'hui".

"2002, sincèrement ça fait partie de l'histoire, la quasi-totalité de mes joueurs n'étaient pas [encore] nés. Vous avez ce fameux mot 'revanche'. Y a pas de revanche dans le football. En plus, il y a 24 ans", a-t-il dit, répondant à un journaliste sénégalais.

Le Sénégal rencontre la France, mardi à New-York, pour le compte de la première journée de la Coupe du monde dans le groupe I. La Norvège et l'Irak sont les deux autres adversaires des Lions au premier tour de la compétition.

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