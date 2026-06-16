Sénégal: Pape Thiaw - 'J'ai tout mon groupe à ma disposition, nous sommes prêts'

15 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw a assuré lundi que son équipe est "prête" et qu'il dispose de "tout son effectif" avant l'entrée en lice contre la France, mardi, à New-York.

"Nous avons tout le groupe à notre disposition. Nous espérons pouvoir démarrer la compétition avec la meilleure des manières. Nous sommes prêts", a-t-il notamment déclaré, en réponse à une question relative à la méforme supposée de certains cadres dont le capitaine Kalidou Koulibaly et le métronome Idrissa Gana Gueye.

Le technicien sénégalais s'exprimait au cours de la traditionnelle conférence de presse de veille de match retransmise en direct sur la télévision publique, la RTS 1.

"Tout mon effectif est à ma disposition. C'est clair et net. C'est à moi et à mon staff de faire les choix", a-t-il tranché.

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"Nos matchs de préparation nous ont bien servis. Tous les joueurs qui n'avaient pas un temps de jeu ont pu l'avoir lors de ces matchs préparatoires", a poursuivi Pape Thiaw qui mise sur le collectif.

"Ce sera un match très difficile contre la France, mais nous nous sommes préparés à cela. La France dispose de grosses individualités. Nous en avons aussi, mais demain (mardi) nous allons compter sur notre collectif", a-t-il assuré.

L'entraineur s'est aussi attardé sur l'état d'esprit des joueurs et leur esprit de compétition, disant avoir à sa disposition "compétiteurs qui savent gérer ce genre de situation et qui connaissent les enjeux".

Le Sénégal rencontre la France, mardi à New-York, pour le compte de la première journée du Groupe I de la Coupe du monde Etats-Unis-Mexique-Canada. La Norvège et l'Irak sont les deux autres adversaires des Lions au premier tour de la compétition.

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