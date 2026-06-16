Sénégal: La France est favorite devant le Sénégal, selon Pape Thiaw

Dakar — L'équipe nationale de France, deux fois finalistes lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, est favorite devant celle du Sénégal, a déclaré, lundi, le coach de l'équipe sénégalaise, Pape Thiaw, à quelques heures de l'entrée en lice des deux équipes au mondial 2026.

"Oui bien sûr. La France est favorite. Ces dix dernières années, elle est deux fois finaliste de la Coupe du monde dont une fois vainqueure de la compétition (2018). Elle est aussi la première équipe au classement FIFA", a dit Pape Thiaw.

Le technicien sénégalais s'exprimait au cours de la traditionnelle conférence de presse de veille de match retransmise en direct sur la télévision publique, la RTS 1.

"Mais nous avons notre statut à défendre. Nous sommes champions d'Afrique en titre. Nous sommes une grande équipe avec des joueurs de classe mondiale qui peuvent faire face à n'importe quelle équipe", a-t-il ajouté.

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"On aura un match très difficile avec beaucoup d'individualités dans l'équipe adverse. Nous avons nos armes à faire valoir. Nous pouvons battre toutes les équipes si nous faisons bien les choses", a poursuivi Pape Thiaw.

Il met en avant la "vérité du terrain" qui fera la différence. "Cela va se jouer sur le terrain. Les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut être déterminé, avoir l'envie de gagner. Les joueurs ont toutes ces qualités-là et nous pouvons aller chercher les trois points".

"Nous sommes humbles, mais nous sommes aussi très ambitieux. On peut gagner devant n'importe quelle équipe, nous pouvons aussi perdre devant n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses", a-t-il dit.

Interrogé sur une possible revanche de la France qui avait perdu contre le Sénégal au Mondial 2002, Pape Thiaw refuse de regarder dans le rétroviseur.

"La victoire de 2002 appartient à l'histoire. Je ne sais pas si la France va prendre ce match comme une revanche ou pas. L'essentiel est que nous avons bien préparé le match", a estimé Thiaw.

En cas de victoire sénégalaise, mardi, devant la France, Pape Thiaw ne voudra surtout pas entendre un "effet surprise".

"On ne peut pas parler de surprise si on bat la France. Nous travaillons pour ça. Je n'aime pas qu'on parle d'effet surprise parce les équipes ont travaillé pour être au niveau", a-t-il fait valoir.

"Nous avons des joueurs de classe mondiale dans notre équipe. Nous sommes les champions d'Afrique en titre. Sur les quatre dernières éditions de la CAN, nous sommes trois fois finalistes et deux fois vainqueurs", a argué Thiaw.

Le Sénégal rencontre la France, mardi à New-York, pour le compte de la première journée de la Coupe du monde dans le groupe I. La Norvège et l'Irak sont les deux autres adversaires des Lions au premier tour de la compétition.