Ile Maurice: Le jugement renvoyé au 29 juin

16 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le jugement dans l'affaire impliquant Manisha Ramkhalawan, qui devait être prononcé ce mardi 16 juin devant la cour intermédiaire, a été renvoyé au 29 juin.

Poursuivie dans le cadre du décès de son époux, le constable Ashvin Ramkhalawan, survenu en mai 2013 à Roche-Terre, Manisha Ramkhalawan attend d'être fixée sur son sort après plusieurs années de procédures judiciaires.

L'affaire avait suscité une vive émotion à l'époque en raison des circonstances entourant la mort du policier, retrouvé sans vie à son domicile. Le dossier a connu plusieurs rebondissements au fil des ans avant d'aboutir devant la cour intermédiaire.

Le jugement est désormais attendu le 29 juin.

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