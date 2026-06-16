Ile Maurice: Le jugement renvoyé au 29 juin

Le jugement dans l'affaire impliquant Manisha Ramkhalawan, qui devait être prononcé ce mardi 16 juin devant la cour intermédiaire, a été renvoyé au 29 juin.

Poursuivie dans le cadre du décès de son époux, le constable Ashvin Ramkhalawan, survenu en mai 2013 à Roche-Terre, Manisha Ramkhalawan attend d'être fixée sur son sort après plusieurs années de procédures judiciaires.

L'affaire avait suscité une vive émotion à l'époque en raison des circonstances entourant la mort du policier, retrouvé sans vie à son domicile. Le dossier a connu plusieurs rebondissements au fil des ans avant d'aboutir devant la cour intermédiaire.

Le jugement est désormais attendu le 29 juin.