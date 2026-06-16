Ile Maurice: Robert Boullé - «Le potentiel de croissance existe encore, à condition de développer des projets adaptés»

Le Mall de Flacq, actuellement en construction, s'inscrit dans un contexte de multiplication des centres commerciaux. Face aux interrogations sur la saturation du marché, la concurrence entre malls et les défis du commerce de détail, Robert Boullé, Asset Manager chez Ascencia, explique les ambitions de ce développement et sa vision de l'avenir du secteur.

Dans un contexte où le nombre de centres commerciaux augmente, qu'est-ce qui a motivé la décision de lancer le projet du Mall de Flacq ?

Malgré la croissance du nombre de centres commerciaux à Maurice, l'Est demeure une région où l'offre commerciale structurée reste limitée par rapport à son potentiel démographique, résidentiel et touristique. Nous observons depuis plusieurs années une forte évolution de cette région, portée par le développement résidentiel, l'essor des infrastructures routières ainsi que la présence croissante d'hôtels et de projets IRS (Ndlr, Integrated Resort Scheme).

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Dans ce contexte, il existait une réelle opportunité de créer un pôle régional capable de centraliser une offre diversifiée de commerces, de services, de restauration et de loisirs. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous sommes associés à Alteo, un groupe déjà très ancré dans la région, pour ce projet. Le Mall de Flacq répond donc à une logique de proximité et d'accessibilité, en proposant aux habitants de l'Est une destination moderne et complète sans qu'ils aient besoin de se déplacer dans d'autres régions.

Certains estiment que le marché des centres commerciaux tend vers la saturation. Qu'en pensez-vous ?

Nous pensons qu'il est important de distinguer quantité et pertinence. Le marché peut sembler plus dense aujourd'hui, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est saturé. La réalité est que les consommateurs recherchent désormais des lieux qui offrent davantage qu'une simple expérience d'achat. Les centres commerciaux qui se démarquent sont ceux qui parviennent à créer de véritables pôles de vie, intégrant restauration, loisirs, services, bien-être et animation.

À nos yeux, le potentiel de croissance existe encore, à condition de développer des projets adaptés à leur environnement et aux attentes spécifiques des consommateurs. Le Mall de Flacq s'inscrit précisément dans cette logique : un mall régional pensé pour répondre aux besoins particuliers de l'Est, avec une approche différenciée et complémentaire par rapport aux autres actifs existants.

Avec la hausse du coût de la vie, comment analysez-vous les perspectives de fréquentation et de viabilité des centres commerciaux sur le long terme ?

Le contexte économique actuel pousse naturellement les consommateurs à être plus sélectifs dans leurs dépenses. Cela dit, nous observons également une évolution des attentes. Les consommateurs privilégient aujourd'hui les lieux qui combinent praticité, diversité d'offres et expérience. C'est dans cette optique que nous concevons nos malls chez Ascencia. Le Mall de Flacq proposera un mix équilibré entre enseignes accessibles, restauration, services du quotidien et espaces de loisirs, afin de répondre à différents profils et budgets.

Nous sommes convaincus que les centres commerciaux conserveront leur pertinence à long terme s'ils continuent à évoluer vers des espaces multifonctionnels et expérientiels. Au-delà du shopping, les malls deviennent des lieux de rencontre, de détente et de vie sociale, ce qui renforce leur attractivité malgré un contexte économique plus exigeant.

Quel besoin précis du marché pensez-vous combler avec ce nouveau mall ? Et comment ce projet se différencie-t-il des autres centres commerciaux déjà existants ?

Le principal besoin auquel répond le Mall de Flacq est celui d'une offre commerciale intégrée et structurée. Aujourd'hui, les habitants de l'Est disposent d'une offre relativement fragmentée, avec peu d'espaces capables de réunir sous un même toit commerces, restauration, loisirs, services et bien-être. Le projet vient justement répondre à cette attente en créant une destination régionale complète et accessible.

Ce qui différencie également le Mall de Flacq, c'est son ancrage territorial. Le projet a été conçu spécifiquement pour l'Est, en tenant compte des dynamiques locales, des flux touristiques et des besoins des communautés environnantes. Par ailleurs, sa dimension expérientielle jouera un rôle clé, avec des espaces de loisirs, une programmation événementielle régulière et des services pensés pour encourager les clients à revenir.

Le secteur du commerce de détail se plaint souvent de loyers élevés dans les malls. Comment abordez-vous cette problématique dans votre projet ?

Nous sommes conscients des réalités auxquelles font face les enseignes dans le contexte économique actuel. Notre approche consiste donc à construire une relation durable et équilibrée avec nos locataires. Le niveau des loyers est défini en tenant compte du potentiel commercial du mall, de la fréquentation attendue ainsi que de la valeur créée pour les enseignes à travers l'environnement global du projet.

Notre rôle est également d'accompagner durablement la performance de nos partenaires. Grâce à plus de 15 ans d'expérience dans l'exploitation et la gestion de centres commerciaux à Maurice, Ascencia assure un suivi régulier des performances de ses enseignes et adapte continuellement son approche afin de favoriser leur croissance et leur pérennité. Notre objectif est de développer un modèle durable, où la performance du mall et celle des enseignes évoluent de manière complémentaire.

Comment comptezvous attirer et retenir les enseignes dans un contexte de forte concurrence entre malls ?

Le Mall de Flacq bénéficie avant tout d'un positionnement stratégique au sein d'une région en forte croissance et encore relativement sousdesservie commercialement. Cela représente une réelle opportunité pour les enseignes souhaitant se rapprocher d'un nouveau bassin de consommateurs en développement. Le projet bénéficie également d'un partenariat solide avec Alteo, acteur clé de la région Est, dont la connaissance approfondie du territoire constitue un atout important dans le développement du mall et son intégration dans l'écosystème local.

Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la qualité du mix commercial afin de garantir une complémentarité entre les enseignes et de créer un environnement attractif aussi bien pour les visiteurs que pour les opérateurs. Enfin, le positionnement du mall, combiné à une stratégie d'animation, de restauration et de loisirs, contribuera à générer une fréquentation régulière et à renforcer l'attractivité du site sur le long terme.

Les petits commerçants auront-ils une place accessible dans le Mall de Flacq ?

Oui, absolument. Nous croyons qu'un mall performant doit refléter la diversité du tissu économique local. Le projet prévoit donc une place pour différents profils d'opérateurs, y compris des petits commerçants et des entrepreneurs locaux. Cette diversité contribue non seulement à enrichir l'expérience client, mais aussi à créer une identité plus authentique et ancrée dans la région. Nous souhaitons favoriser un équilibre entre enseignes nationales, internationales et acteurs locaux, afin de proposer une offre variée et accessible.

Quelle est votre vision à long terme pour ce projet dans un environnement économique en mutation ?

Notre vision est de faire du Mall de Flacq un véritable pôle de vie régional, capable d'évoluer avec les besoins du marché et des consommateurs. Nous voyons ce projet comme une plateforme de développement à long terme pour l'Est, intégrant progressivement différentes composantes complémentaires autour du retail, des services, du médical, du résidentiel et des loisirs.

Le projet intègre également une forte dimension durable. Le Mall de Flacq vise une certification EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), dont les normes pour les bâtiments verts sont reconnues internationalement. Cet objectif traduit notre volonté de développer un actif plus efficient sur le plan énergétique et environnemental, tout en répondant aux standards modernes de développement responsable.

Dans un environnement en constante évolution, la capacité d'adaptation sera essentielle. C'est pourquoi nous privilégions une approche flexible, soutenue par l'analyse continue des données de marché et des comportements de consommation. L'objectif est de construire un actif durable, résilient et créateur de valeur sur le long terme.

Comment voyezvous l'avenir des centres commerciaux dans les 10 prochaines années ?

Nous pensons que les centres commerciaux vont continuer à évoluer bien au-delà de leur rôle traditionnel de lieu d'achat. Dans les prochaines années, les malls qui réussiront seront ceux qui sauront proposer une expérience complète, combinant commerce, loisirs, restauration, services, bien-être et dimension communautaire. La technologie, la personnalisation de l'expérience client et l'intégration d'espaces plus flexibles joueront également un rôle important. Par ailleurs, les consommateurs rechercheront de plus en plus des lieux accessibles, pratiques et capables de créer du lien social.

Les centres commerciaux ont donc un rôle à jouer en tant qu'espaces de rencontres et de vie au sein des régions. La durabilité jouera également un rôle croissant dans l'avenir des centres commerciaux, tant au niveau de la conception des bâtiments que des attentes des consommateurs et des enseignes. Les projets capables d'intégrer efficacement performance opérationnelle, expérience client et responsabilité environnementale seront les mieux positionnés à long terme.

Nous pensons que l'avenir du secteur reposera sur des projets bien intégrés dans leur environnement local, capables de s'adapter rapidement aux évolutions économiques et sociétales.