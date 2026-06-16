Ile Maurice: Opération de nettoyage réussie à Résidence La Chaux et Pointe-Jérôme

MOL (Mauritius) Ltd et le MOL Charitable Trust ont célébré la Journée mondiale de l'océan 2026 par une opération de nettoyage organisée le mercredi 10 juin à Résidence La Chaux et à Pointe Jérôme, à Mahébourg. L'initiative a réuni plus de 90 participants autour d'une action collective visant à protéger le littoral et l'environnement marin.

L'événement a rassemblé de nombreuses organisations et partenaires associés aux activités du MOL Charitable Trust (MCT) au cours des cinq dernières années. Des invitations avaient été adressées aux plus de 50 ONG ayant bénéficié du soutien financier du MCT, ainsi qu'à plusieurs organismes publics, partenaires du secteur privé et parties prenantes du gouvernement du Japon.

Precious Plastic, basée à Pointe-Jérôme, a contribué à la coordination des activités de nettoyage. Les bouchons de bouteilles collectés durant l'opération ont été remis à Precious Plastic pour être recyclés, conformément au travail mené par l'organisation pour transformer les déchets plastiques en matériaux et produits utiles.

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Cette approche organisée a permis aux participants de collecter 236 kg de déchets en un peu moins de deux heures, dont 136 kg de déchets généraux, 58 kg de plastique, 35 kg de verre et 7 kg de canettes. À l'issue de cette action, les participants ont été remerciés et conviés à un déjeuner de clôture organisé au Résidence La Chaux Social Welfare Centre, marqué par le tout premier déploiement public d'un kitchen car offert par le gouvernement du Japon dans le cadre d'un projet visant à autonomiser la communauté locale de pêcheurs.

Yasuo Suzuki, chairperson du MCT et Managing Director de MOL (Mauritius) Ltd, a souligné l'importance de cette initiative : «La Journée mondiale de l'océan nous rappelle que la protection de l'environnement marin dépend de l'engagement de chacun. Pour MOL, l'océan est au coeur de notre identité et de nos activités, mais il est aussi un patrimoine commun que nous devons préserver. À travers cette opération de nettoyage, nous avons souhaité apporter une contribution concrète, aux côtés de nos partenaires locaux et de la communauté, à la protection de l'environnement côtier à Mahébourg.»

Tony Apollon, membre de l'Assemblée nationale, a félicité MOL et l'ensemble des participants pour leur contribution à cette initiative. Il a déclaré : «La protection de l'océan et de l'environnement est une responsabilité partagée. Chacun peut faire une différence, que ce soit en ramassant des déchets, en réduisant la pollution, en gérant les déchets de manière plus responsable, ou en sensibilisant les membres de sa famille, ses amis et ses voisins. Je tiens également à remercier MOL et le MOL Charitable Trust pour leur engagement continu dans la région et pour leur soutien à des initiatives concrètes qui rassemblent les communautés.»