Ile Maurice: Déversement d'eaux usées provenant d'un conduit endommagé de la Wastewater Management Authority

Communiqué du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique (16 juin 2026)

Un point sur la situation après une nouvelle visite de suivi effectuée par les officiers du ministère de l'Environnement ce mardi 16 juin à Pointe-aux-Sables.

Comparativement aux jours précédents, le volume d'eau stagnante dans le canal Golden a considérablement diminué. Les opérations de pompage menées par la Wastewater Management Authority (WMA) se poursuivent.

Une odeur intermittente demeurait perceptible dans la zone concernée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aucun poisson mort n'a été observé lors de la visite. L'entrepreneur GECC Ltd a enlevé des déchets et débris dans le canal, sur une distance d'environ 100 mètres.

Le canal obstrué par une dune de sable formée naturellement et qui a constitué une barrière naturelle empêchant toute infiltration d'effluents dans le lagon, ne sera pas rouvert à ce stade afin d'éviter tout risque de rejet accidentel d'éventuels effluents résiduels. Le National Environmental Laboratory (NEL) effectue des analyses des sédiments.

Des dispositions ont été prises avec la Solid Waste Management Division afin que les débris et sédiments collectés puissent être acheminés au centre d'enfouissement de Mare-Chicose.

Le ministère des Collectivités locales ainsi que la municipalité de Port-Louis ont été sollicités pour procéder au nettoyage des déchets solides accumulés en amont du pont.

Une visite a également été effectuée sur le site à l'origine de l'incident, dans la zone industrielle de La Tour Koenig, près de RT Knits, en présence de représentants de la Police de l'Environnement. Il a été constaté que le conduit d'eaux usées défectueux a été réparé et qu'aucun nouveau débordement d'effluents n'a été observé.

Les travaux de pompage, de nettoyage et de réhabilitation se poursuivent sous la supervision des autorités concernées. Un suivi régulier sera maintenu jusqu'au rétablissement complet du site.

Une visite a également été effectuée sur le site où le conduit d'eaux usées a été endommagé lors de travaux de fouille par GECC Ltd, dans la zone industrielle de La Tour Koenig, près de RT Knits, en présence de représentants de la Police de l'Environnement. Il a été constaté que le conduit défectueux a été réparé et qu'aucun nouveau débordement d'effluents n'a été observé.

Les travaux de pompage, de nettoyage et de réhabilitation se poursuivent sous la supervision des autorités concernées. Un suivi régulier sera maintenu jusqu'au rétablissement complet du site.