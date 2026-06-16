Congo-Kinshasa: L'enclavement du Sankuru freine son développement économique (Ministre Mukoko)

L'enclavement du Sankuru reste le principal obstacle à son développement économique. C'est le constat dressé lundi 15 juin à Lodja par le vice-Premier ministre en charge de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, en mission dans cette province.

Selon le ministère, la mission vise à évaluer les éléments qui freinent les activités économiques et identifier des solutions adaptées.

Les difficultés d'accès à la province ont un impact direct sur le coût de la vie et sur les échanges commerciaux, estime-t-il, évoquant notamment de l'écart des prix entre Kinshasa et Lodja :

Une bouteille de Coca-Cola vendue à environ 2 500 francs congolais dans la capitale coûte près de 8 000 francs à Lodja.

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Une bouteille de bière peut atteindre 11 000 à 12 000 francs,

Un sac de ciment se négocie autour de 50 dollars américains.

Pour Daniel Mukoko, cette situation s'explique notamment par les difficultés de transport vers le Sankuru. Le mauvais état des routes limite fortement les déplacements et oblige les opérateurs économiques à recourir principalement à la voie fluviale pour l'acheminement des marchandises.

« Le principal problème dans cette province, c'est son enclavement. C'est ce problème fondamental qu'il faut régler », a déclaré Daniel Mukoko Samba.

Le ministère espère que sa mission va permettre d'identifier des réponses concrètes aux difficultés qui pèsent sur les activités économiques locales et d'améliorer l'intégration du Sankuru aux circuits commerciaux nationaux.