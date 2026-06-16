Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote la prison urbaine de Beni d'un lot de matériels de sécurité

La prison urbaine de Beni a réceptionné, lundi 15 juin, un lot d'équipements destinés à renforcer la sécurité des détenus et du personnel pénitentiaire.

Cet appui logistique de la MONUSCO s'inscrit dans le cadre du projet de « fourniture d'équipements de sécurité pour les prisons prioritaires de la RDC », une initiative de son Unité d'appui à l'administration pénitentiaire qui cible également les maisons d'arrêt de Ndolo et Makala à Kinshasa, ainsi que celle de Bunia en Ituri.

Cette dotation arrive à point nommé, dans un contexte sécuritaire local particulièrement tendu, marqué par la résurgence de l'activisme des groupes armés au coeur même de la ville de Beni.

Un dispositif modernisé face à la menace

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Le matériel fourni par la mission onusienne est composé d'équipements variés et essentiels pour la gestion quotidienne et la surveillance de la prison : Des miroirs de sécurité et des détecteurs de métaux pour le contrôle des flux ; Des lampadaires pour l'éclairage des zones stratégiques ; Des extincteurs pour la prévention des incendies ; Des équipements de protection individuelle contre les intempéries pour les agents de garde.

Pour le directeur de la prison centrale de Beni, Tsongo Makelele, cet appui va radicalement transformer et optimiser l'efficacité du dispositif sécuritaire interne. Il exprime sa gratitude envers le partenaire onusien : « Je vous rassure que ce matériel de sécurité va contribuer à l'amélioration de la sécurité même de l'établissement pénitentiaire. C'est dans ce sense que nous disons sincèrement merci à la MONUSCO qui vient de nous appuyer avec un don important de matériel de sécurité. »

La continuité d'un partenariat durable

Ce nouveau soutien n'est pas une action isolée. La prison urbaine de Beni a déjà bénéficié par le passé de plusieurs interventions majeures de la MONUSCO.

Parmi les réalisations précédentes figurent la construction d'un mur de clôture périphérique, l'installation de caméras de surveillance pour un contrôle en temps réel, la construction et l'équipement d'une infirmerie moderne, ainsi que l'électrification par panneaux solaires du quartier réservé aux femmes détenues.