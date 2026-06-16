Congo-Kinshasa: La cybersécurité - Un impératif pour protéger vos données sur internet

16 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La criminalité ainsi que la guerre ne sont plus que physiques. Elles s'invitent également dans l'espace numérique.

Derrière son ordinateur, un criminel est capable de vous escroquer de l'argent, de pirater vos comptes, de paralyser le système d'une entreprise ou d'un pays, de répandre des fausses informations, de voler vos données ou de soumettre une personnalité au lynchage numérique.

Face au danger que représente la cybercriminalité la structure Cyberdev s'est lancée dans la formation des jeunes afin de renforcer la protection numérique des entreprises, institutions et des particuliers.

Face à la multiplication des « ransomwares », du « phishing » et des intrusions, la cybersécurité est un impératif absolu pour protéger vos données et assurer la continuité de vos activités. Cela implique une démarche proactive combinant protection technique, surveillance continue et prévention humaine.

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