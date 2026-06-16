Ile Maurice: Des spécialistes indiens de la rétine opèrent au pays

Deux chirurgiens indiens, les Dr Karan Annapur Kumarswamy et Shubhank Khare, ont mené une mission médicale, du 8 au 12 juin, à l'hôpital ophtalmologique Subramania Bharati à Moka.

L'initiative, organisée pour la troisième année consécutive par le Rotary Club de Phoenix avec le soutien du Rotary Club de Thane, en Inde, s'inscrit dans la troisième édition de la campagne Lizie Avan Tou. Celle-ci vise à favoriser le dépistage précoce des maladies de la rétine, en particulier chez les personnes vivant avec le diabète.

Les spécialistes de Manipal Hospital consultent et opèrent des patients atteints de pathologies rétiniennes complexes. Après environ 100 consultations externes, 49 patients ont été retenus pour des chirurgies correctives, réalisées avec l'appui des équipes mauriciennes.

En visite à l'hôpital le 10 juin, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a salué une mission qui a apporté à la fois un traitement hautement spécialisé aux patients et un transfert de compétences aux professionnels locaux. Il a rappelé que le gouvernement continue de faire appel à des spécialistes indiens dans plusieurs disciplines de pointe, notamment l'oncologie, afin de réduire les délais d'attente et d'éviter des évacuations sanitaires à l'étranger lorsque cela est possible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Dr Khare, en visite à Maurice pour la première fois, s'est dit heureux de participer à cette mission humanitaire. Le Dr Kumarswamy, qui intervient dans le pays depuis trois ans, a pour sa part observé des orientations de patients à un stade plus précoce, permettant des traitements plus efficaces et de meilleurs résultats visuels.

Maladies vitréo-rétiniennes : pourquoi agir tôt ?

Les atteintes de la rétine et du vitré peuvent être liées au diabète, au vieillissement, aux traumatismes ou à certains dommages lumineux. La rétinopathie diabétique, due à l'altération des vaisseaux sanguins de la rétine par une hyperglycémie prolongée, figure parmi les causes majeures de perte sévère de vision et de cécité évitable.

Avec la progression du diabète à Maurice, la demande en chirurgie vitréo-rétinienne augmente, alors que l'expertise ultraspécialisée reste limitée. Depuis le lancement du projet en 2023, les deux premières phases ont totalisé 180 consultations et 83 chirurgies correctives.