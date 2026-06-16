Ile Maurice: De nouvelles mesures pour mieux protéger les éboueurs

La sécurité et la santé des éboueurs seront davantage renforcées. Le Conseil des ministres a donné son feu vert à la promulgation des Occupational Safety and Health (Refuse Collection) Regulations 2026, destinés à mieux les protéger.

Avant leur adoption, le ministère du Travail et des relations industrielles a procédé à des consultations avec les différentes parties prenantes, notamment les entrepreneurs privés du secteur. Le projet a ensuite été examiné et approuvé par les partenaires tripartites siégeant au Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail.

Parmi les mesures phares, l'évaluation des risques professionnels, le port d'équipements de protection individuelle, la surveillance médicale des employés, ainsi que la mise à disposition de dispositifs de premiers secours. Les nouveaux règlements prévoient également une cabine distincte pour les éboueurs à bord des véhicules de collecte et des dispositions particulières pour les mères et les travailleuses enceintes.

«Une victoire»

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Cette décision a été saluée par Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), qui y voit l'aboutissement de longues années de mobilisation syndicale. «Une autre victoire aujourd'hui au Conseil des ministres, à la suite de la campagne menée par la CTSP pour la protection des éboueurs», a-t-il déclaré.

Selon lui, cette avancée est le fruit de 15 années de plaidoyer et d'actions de visibilité entreprises par la centrale syndicale. «Nous nous sommes appuyés sur les conclusions relatives aux événements climatiques extrêmes ainsi que sur nos campagnes de sensibilisation contre la leptospirose, une maladie à laquelle les éboueurs sont particulièrement exposés», a-t-il souligné.

Ces nouvelles dispositions devraient contribuer à offrir aux travailleurs du secteur un environnement plus sûr et de meilleures conditions de travail.