Ile Maurice: Un club de karaté voit le jour

La région de Tranquebar, Port-Louis, compte un nouveau club de karaté (karate dojo). L'initiative revient à Ajay Jooron, Adviser Coach au ministère de la Jeunesse et des sports.

Intervenant à la cérémonie inaugurale vendredi dernier, le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, a insisté sur la nécessité de nouvelles approches pour les activités sportives et de loisirs ainsi que les infrastructures connexes accessibles à tout le monde. C'est dans cette optique, a-t-il dit, que le programme Anou Transform Nou Landrwa a été mis en place.

Ce nouveau projet vise à «démocratiser» le sport et les loisirs, plus particulièrement dans les régions défavorisées. Par ailleurs, a affirmé le ministre, l'organisation du concours des Inter-collèges de la musique et de la danse ainsi que la relance des Jeux inter-collèges s'inscrivent dans cette même idée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Reza Uteem, ministre du Travail et également député de la circonscription, a, dans une brève allocution, exhorté les habitants de la région de tirer parti de ce dojo. «Le karaté n'est pas uniquement pour les jeunes. Tout le monde peut le pratiquer», a-t-il déclaré tout en exprimant le souhait que cet art martial soit inclus dans les prochaines compétitions olympiques. Lui précédant, la lord-maire de Port-Louis, Christelle Pondard, s'est félicitée de cette initiative qu'elle a qualifié d'«étape importante dans le développement du sport dans la région».

Pour sa part, Ajay Jooron, l'initiateur du projet, a affirmé pratiquer le karaté «depuis un demi-siècle». Il a avancé qu'il s'était lancé dans ce projet dans un souci de «transmettre à la jeune génération les connaissances» qu'il avait acquises durant cette longue période.

Retraçant sa carrière, Ajay Joorun a rappelé que le premier Mauricien médaillé d'or aux Jeux des îles, à savoir Noor Mohamed Roheeman, fut l'un de ses élèves et est issu d'une école de karaté, placée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des sports «tout comme beaucoup d'autres champions».