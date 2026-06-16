Ile Maurice: Renganaden Padayachy et Soodesh Callichurn entendus «under warning»

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'attribution d'un contrat d'approvisionnement en produits pétroliers en 2023 a franchi une nouvelle étape avec l'audition de deux anciens membres du gouvernement.

Renganaden Padayachy, ex-ministre des Finances, et Soodesh Callichurn, ancien ministre du Commerce, ont été entendus under warning par les enquêteurs ce mardi dans les locaux de la commission.

Cette audition intervient dans le cadre des investigations portant sur le contrat accordé à la société Maritime and Mercantile International (MMI) pour la fourniture de produits pétroliers. Les enquêteurs cherchent à reconstituer le processus ayant conduit à l'attribution de ce marché et à déterminer les responsabilités des différents intervenants impliqués dans la prise de décision.

Selon les renseignements recueillis, la FCC s'intéresse particulièrement aux échanges, recommandations et validations ayant précédé la conclusion du contrat. Les déclarations des deux anciens ministres devraient permettre aux enquêteurs de comparer les versions obtenues aux documents déjà saisis et analysés dans le cadre de l'enquête.