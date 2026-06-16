Ile Maurice: Laurent Mariaye, pièce maîtresse d'un réseau liant La Réunion au pays

Le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis est tombé, jeudi dernier, 11 juin, au sujet de l'une des plus importantes affaires de trafic de stupéfiants liant La Réunion à Maurice entre 2023 et 2025.

Douze prévenus, dont quatre Mauriciens, étaient poursuivis dans ce dossier qui a mis au jour une filière maritime d'acheminement de cannabis vers Maurice. Au coeur du dispositif figurait Laurent Mariaye, un agent de sécurité réunionnais dont les déplacements entre les deux îles auraient permis d'alimenter le marché mauricien pendant plusieurs années.

Surnommé «Colombo» ou «Sécurité», Laurent Mariaye, 38 ans, travaillait au Groupement hospitalier EstRéunion de Saint-Benoît. Déjà condamné à cinq ans de prison en 2021 pour des faits similaires, il a écopé cette fois de cinq années d'emprisonnement ferme et de 10 000 euros d'amende, une peine inférieure aux réquisitions du Parquet, soit dix ans de prison et 50 000 euros d'amende.

Train de vie jugé incompatible

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Selon l'enquête, Mariaye récupérait la marchandise auprès de producteurs réunionnais, supervisait l'acheminement jusqu'aux embarcations assurant la traversée et rémunérait les différents intermédiaires.

Les investigations ont également révélé un train de vie jugé incompatible avec ses revenus déclarés : neuf comptes bancaires alimentés par d'importants dépôts, une voiture de luxe, des milliers d'euros misés sur des plateformes de paris en ligne, plusieurs armes à feu ainsi que des téléphones sécurisés, destinés à échapper à la surveillance des autorités.

Derrière lui se profile Jean Hubert Celerine, alias «Franklin», présenté comme le commanditaire présumé côté mauricien. Selon les enquêteurs, il finançait les opérations et réglait directement ces transactions en espèces lors des séjours de Laurent Mariaye à Maurice. La défunte Independent Commission Against Corruption (ICAC) avait établi qu'il avait réservé et payé son hébergement lors d'un déplacement effectué en février 2023.

Actuellement détenu dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, il devra répondre de ces allégations devant la justice. Entre les deux îles, Jérémy Désiré Décidé, surnommé «Nono», assurait le transport des cargaisons. En hors-bord rapide, il effectuait des traversées nocturnes et arrivait à éviter le radar des autorités. Mentionné lors des aveux de Laurent Mariaye, il est aujourd'hui détenu à Maurice après son arrestation par la Financial Crimes Commission (FCC).

Profils divers

Sam Kow, un Mauricien de 34 ans, faisait le lien entre les deux branches de l'organisation. Chargé de réceptionner, de stocker et de redistribuer la marchandise, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, après avoir reconnu son implication.

Clency Steve Marie, 53 ans, un Mauricien établi à La Réunion, a été confondu par les empreintes digitales relevées lors des perquisitions. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un ferme. Durant sa détention provisoire, il s'était toutefois illustré en sauvant un codétenu d'une tentative de suicide.

Enfin, Isabelle Petit, 41 ans, a affirmé avoir agi comme agente infiltrée pour le compte de l'Anti-Drug and Smuggling Unit mauricienne. Une version rejetée par les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants (Ofast) à La Réunion, qui n'ont retrouvé aucun élément corroborant ses déclarations. En revanche, plusieurs photographies la montrant aux côtés des cargaisons ont été produites devant le tribunal. Elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis probatoire.

Le profil de Ronny R. contrastait avec celui des autres prévenus. Contrairement à plusieurs membres du groupe déjà connus de la justice, il ne comptait aucune condamnation à son casier judiciaire. Identifié comme l'un des cannabiculteurs réunionnais ayant approvisionné la filière, il est placé en détention provisoire depuis mai 2025.