Ile Maurice: Une demande en hausse et une dépendance toujours marquée aux énergies fossiles

Les chiffres publiés en ce mois de juin par Statistics Mauritius sur l'énergie et l'eau confirment la tendance : en 2025, la demande énergétique du pays a continué à progresser. La consommation totale d'énergie s'est établie à environ 1,04 million de tonnes d'équivalent pétrole (tep - unité de mesure de l'énergie correspondant à l'énergie contenue dans une tonne de pétrole), en hausse de 2,5 % sur un an.

La demande énergétique primaire a atteint 1,63 million de tep, soit une progression de 1 % par rapport à 2024.

Dans le même temps, la consommation finale est largement tirée par les transports, qui ont représenté 50,9 % de la demande totale. Ce secteur a enregistré une hausse de 1,2 % en 2025, principalement portée par le transport routier, tandis que l'aviation et le transport maritime ont légèrement reculé. Le secteur manufacturier ont représenté 19,6 % de la consommation, en hausse de 2,8 %, suivi du commerce et de la distribution (12,1 %), également en progression de 3,5 %.

Les ménages ont représenté 16,7 %, essentiellement à travers l'électricité et le gaz de pétrole liquéfié (gaz de cuisine), tandis que l'agriculture est restée marginale avec 0,3 %.

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Cette hausse de la demande s'est accompagnée d'une production en progression. La Central Electricity Board a assuré 54,1 % de la production totale d'électricité, contre 45,9 % pour les producteurs indépendants. La production a atteint 3 551,6 GWh (gigawattheures), soit une augmentation de 3,9 % par rapport à l'année précédente, avec une pointe de demande estimée à 567,9 MW (mégawatts).

Le mix électrique est toutefois resté dominé par les sources thermiques, qui ont assuré 82,2 % de la production totale, contre 17,8 % pour les énergies renouvelables. Le fioul lourd et le diesel ont représenté près de la moitié de la production (49,6 %), suivis du charbon (31,4 %). Sur un an, la production issue du charbon a fortement reculé (-16,4 %), tandis que celle du fioul lourd et du diesel a progressé de 21,3 %.

Progression de 2,5 % des renouvelables

Les énergies renouvelables ont poursuivi leur progression, mais sont restées limitées. Elles ont représenté 9,3 % de la demande énergétique primaire en 2025, soit environ 150 906 tep. Leur évolution globale est restée positive, mais inégale selon les sources.

La bagasse demeure de loin la principale source d'énergie renouvelable, représentant 76,9 % du total. Elle est suivie par l'hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien, le biogaz issu des décharges et le bois-énergie. Cette structure a montré une forte dépendance à quelques filières historiques, notamment le secteur sucrier.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la production d'énergie renouvelable a progressé de 2,5 % par rapport à 2024. Cette hausse a été principalement portée par le photovoltaïque (+29,7 %), le bois-énergie (+49,4 %) et une légère progression de la bagasse (+0,3 %). En revanche, certaines sources ont enregistré des reculs marqués, notamment l'hydroélectricité (-26,5 %), l'éolien (-20,8 %) et le biogaz issu des décharges (-30,0 %), ce qui illustre la forte variabilité de ces énergies dépendantes des conditions climatiques et environnementales.

Dépendance aux importations

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de forte dépendance extérieure. En 2025, le pays a importé environ 2,74 millions de tep d'énergie, presque entièrement sous forme de combustibles fossiles. Le fioul lourd en représente près de la moitié, suivi du charbon et des autres produits pétroliers. Les importations de produits pétroliers ont augmenté de 17,7 %, tandis que celles du charbon ont reculé de 13,8 %, portant la facture énergétique à Rs 71,4 milliards, soit 22,4 % de la facture totale des importations.

Une partie importante de ces volumes a été réexportée ou utilisée pour le soutage (bunkering - ravitaillement en carburant des navires), soit environ 1,18 million de tep, en hausse de 16,5 %.