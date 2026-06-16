Ile Maurice: De la coexistence à la co-création - Le nouveau défi des organisations mauriciennes

Great Place to Work Mauritius, représenté par Stéphanie Antoine, Country Manager, a organisé la neuvième édition des Great Talks, **le jeudi 28 mai à Vivéa, autour d'un thème particulièrement actuel mais traité de manière disruptive : From Collaboration to Co-Creation: Unlocking the Strength of Every Generation.

Dans un contexte où quatre générations coexistent désormais au sein des organisations - baby boomers, génération X, millennials et génération Z -, cette rencontre a proposé d'aller au-delà des clichés et des oppositions générationnelles pour ouvrir une réflexion plus profonde sur l'avenir du travail, du leadership et de la culture d'entreprise.

Animé par Valérie Kermabrun, méta-coach en entreprise, le panel a réuni plusieurs figures reconnues du monde du management et de la transformation organisationnelle : Varuna Ramlagun, Chief Human Resources Officer de Sun Ltd, Brian McPhail, Group Chief Operating Officer de Sovereign Group, et Louis Amedée Darga, Managing Director de StraConsult et chercheur sur la Génération Z à Maurice. Au fil des échanges, plusieurs idées fortes ont émergé autour de la complémentarité des générations, de la notion de sens au travail et de la nécessité de construire des organisations plus humaines et plus agiles.

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«Chaque génération porte une force unique. La vraie question n'est pas : comment gérer les différences ? Mais comment transformer ces différences en intelligence collective », soulignait l'introduction du Great Talk. Varuna Ramlagun a déclaré : «Aujourd'hui, les jeunes générations recherchent du sens, de la croissance, de la flexibilité et du respect. Le contrat psychologique entre employeur et employé est devenu plus humain et plus explicite.» Brian McPhail a souligné : «Le défi n'est pas de faire coexister les générations, mais de créer un environnement où toutes les voix peuvent contribuer à faire avancer l'entreprise.» Louis Amedée Darga a soutenu : «Nous n'avons pas besoin d'être similaires pour travailler ensemble. Nous pouvons penser différemment tout en construisant une relation basée sur le respect mutuel. La communication est la clé.»

Les discussions ont également mis en lumière des pratiques concrètes favorisant la co-création intergénérationnelle : reverse mentoring, apprentissage collaboratif, leadership adaptatif, intelligence collective, innovation participative et nouvelles formes de management.