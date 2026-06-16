Afrique: Coupe du monde 2026 - La France domine le Sénégal (3-1) et prend sa revanche 24 ans après

Vingt-quatre ans après la surprise historique du Sénégal face à la France lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, les Bleus ont pris leur revanche en s’imposant 3 buts à 1 face aux Lions de la Teranga, ce lundi au Stade de New York New Jersey. Devant près de 82 000 spectateurs, les vice-champions du monde ont dû attendre la seconde période pour faire la différence face à une équipe sénégalaise particulièrement disciplinée durant les 45 premières minutes.

Un premier acte dominé dans l’intensité par le Sénégal

Sous une chaleur étouffante qui a marqué les débats, les deux équipes ont d’abord observé une phase d’étude durant le premier quart d’heure. Les Français ont tenté de poser leur jeu tandis que les Sénégalais ont misé sur un pressing haut et une grande agressivité dans les duels.

Au fil des minutes, les Lions de la Teranga ont réussi à imposer leur rythme. Bien organisés autour d’un bloc compact, ils ont perturbé les relances françaises et se sont montrés les plus entreprenants offensivement. Leur engagement leur a permis de se procurer plusieurs situations dangereuses, dont une frappe repoussée par le poteau. Malgré ces opportunités, les hommes de Pape Thiaw n’ont pas trouvé la faille.

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La France, de son côté, a peiné à développer son jeu dominé par l’intensité physique des Sénégalais.

Le réveil des Bleus après la pause

Au retour des vestiaires, le visage de l’équipe de France a changé. Plus agressifs dans le pressing et plus précis dans les transmissions, les Tricolores ont progressivement pris le contrôle du match.

Après plusieurs offensives et une pression constante exercée sur la défense sénégalaise, Kylian Mbappé a fini par débloquer la situation. Le capitaine français a conclu une action collective bien construite pour ouvrir le score et offrir l’avantage aux siens, plongeant le camp sénégalais dans le doute.

Ce but a libéré les Français, qui ont ensuite multiplié les initiatives offensives. Entré en jeu en seconde période, Bradley Barcola n’a pas tardé à se mettre en évidence. À peine une minute après son apparition sur la pelouse, l’attaquant français a doublé la mise et permis à son équipe de prendre une option sérieuse sur la victoire.

Un sursaut sénégalais vite éteint

Malgré ce double retard, le Sénégal n’a pas renoncé. Les Lions ont continué à se projeter vers l’avant et ont été récompensés en fin de rencontre grâce à Ibrahim Mbaye. Entré lui aussi en cours de jeu, le jeune attaquant a redonné espoir aux siens en réduisant l’écart à 2-1 dans les derniers instants.

Mais la réaction sénégalaise a été de courte durée. Quelques secondes seulement après ce but, Kylian Mbappé a définitivement scellé le sort de la rencontre. Profitant d’espaces laissés par la défense adverse, l’attaquant français a inscrit un magnifique troisième but, son deuxième de la soirée, mettant fin aux espoirs de retour du Sénégal.

Une victoire logique pour la France

Si le Sénégal peut nourrir des regrets au regard de sa première période aboutie et des occasions non converties, la France a su faire parler son expérience et son réalisme après la pause. Plus efficace dans les moments clés, l’équipe de Didier Deschamps a transformé sa domination de seconde période en victoire convaincante.

Grâce à ce succès 3-1, les Bleus lancent idéalement leur campagne dans cette Coupe du monde 2026. Le Sénégal, malgré une prestation courageuse et de bonnes intentions dans le jeu, devra rapidement rebondir lors de sa prochaine sortie pour conserver ses chances de qualification.