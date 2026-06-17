Sénégal: Mondial 2026 - Les Lions perdent devant la France, 3-1 et ratent leur entrée en matière

L'équipe nationale de football du Sénégal a été battue, trois buts à un, mardi, au MetLife stadium de New-Jersey, par la France, ratant ainsi son entrée en matière dans cette Coupe du monde 2026.

Le Sénégal s'est montré menaçant dès les premières minutes du jeu. Les Lions sont entrés très tôt dans leur match, bousculant sévèrement leur adversaire français et l'empêchant de se créer des occasions avec le ballon en première période, avant d'être finalement dépassés en seconde mi-temps.

Le Sénégal s'est procuré les plus belles occasions de la première période. Nicolas Jackson a notamment trouvé le poteau avant de voir une reprise passer juste au-dessus de la barre à la 25e minute.Les Français n'ont pas été particulièrement dangereux, mais ils ont progressivement contraint les Sénégalais à se recroqueviller devant leur surface. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) à la pause, avec une équipe du Sénégal qui a la maitrise du jeu.

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La seconde période a connu un tout autre scénario. Cette fois-ci, elle a tourné en faveur des Français, qui ont semblé trouver la solution. Leur regain de forme a considérablement compliqué la tâche du Sénégal, qui a longtemps résisté grâce à un Édouard Mendy, très vigilant. Mais la solidité du portier sénégalais n'allait pas durer éternellement, surtout face à un Kylian Mbappé beaucoup plus inspiré après la pause.C'est d'ailleurs lui qui a trouvé la faille à la 65e minute sur une passe de Michael Olise.

Le joueur du Bayern Munich, excentré sur la droite à plus de vingt mètres du but, a parfaitement servi Mbappé qui, malgré un angle légèrement fermé, est parvenu à ouvrir le score. Il inscrivait ainsi son 57e but en équipe de France, égalant Olivier Giroud, ainsi que son 13e but en Coupe du monde, rejoignant Just Fontaine.

Les Français sont alors véritablement entrés dans leur match. Ils ont pris le contrôle des opérations face à une équipe sénégalaise dépassée à ce moment de la rencontre. L'entrée d'Ibrahim Mbaye a toutefois redonné de l'énergie au Sénégal, qui semblait retrouver l'intensité affichée en première période. Mais ce regain n'a été que de courte durée.

Entré deux minutes plus tôt, Bradley Barcola a doublé la mise à la 84e minute. Les Sénégalais semblaient alors hors du coup, mais le jeune Ibrahim Mbaye, très intéressant dans son couloir, a réduit l'écart à la 95e minute. Une joie de courte durée puisque Mbappé, en véritable patron, a signé un doublé une minute plus tard, scellant définitivement la victoire des Bleus.Le Sénégal disputera son prochain match dans la nuit de lundi au mardi au MetLife Stadium face à la Norvège, à partir de 00h00