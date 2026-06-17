Algérie: Plaidoyer pour l'élection d'un Parlement à la hauteur des attentes

Les leaders politiques ont appelé les électeurs, mardi, au huitième jour de la campagne électorale, pour les législatives du 2 juillet prochain, à participer à la mise en place d'un Parlement en mesure de répondre aux attentes des citoyens et de contribuer au développement du pays.

Lors d'un rassemblement qu'il animait à Sétif, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a assuré qu'une "Algérie triomphante ne peut se construire qu'à travers la participation de tous les Algériens et de toutes les Algériennes".

Il a invité les électeurs à "se rendre en force aux urnes et à choisir des candidats compétents capables de contribuer à la poursuite de l'édification des institutions de l'Etat, en s'appuyant sur un Parlement fort exerçant son rôle législatif à travers le contrôle de l'action gouvernementale".

De son côté, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi a exhorté les citoyens à une large participation aux prochaines élections législatives, à "conjuguer tous les efforts pour une Algérie forte, et à consolider sa position sur la scène régionale et internationale".

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Au cours d'une rencontre avec les citoyens, à Sétif, M. Douibi a plaidé en faveur d'une forte mobilisation pour renouveler la composante de l'Assemblée populaire nationale afin de lui permettre d'assumer plus efficacement les missions qui lui sont attribuées, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et la transmission des préoccupations des citoyens aux autorités compétentes.

A El Tarf, le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig a estimé que les prochaines législatives "constituent une étape charnière pour le parachèvement du processus de construction d'institutions fortes capables d'assurer l'intérêt général".

M. Boutbig, qui animait un rassemblement populaire, a appelé les citoyens à participer massivement aux élections et à accorder leur confiance aux cadres de son parti. Des cadres "jeunes et compétents", a-t-il dit.

Au cours d'un meeting organisé à Tlemcen, le président du parti Sawt Chaâb, Lamine Osmani a appelé à une forte participation aux prochaines élections et à choisir les plus compétents parmi les candidats.

Il a tenu à rappeler que le rôle du député consistait à prendre sérieusement en charge les préoccupations des citoyens, à contribuer à l'élaboration des lois et à enrichir le débat parlementaire par des propositions et des alternatives constructives. Il a également signalé qu'un parlementaire devait être à l'écoute des attentes et des préoccupations de la population.

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a, pour sa part, invité depuis Bordj Bou Arreridj, les citoyens à "participer efficacement" aux prochaines élections législatives qui constituent, a-t-il dit, "un outil pour renforcer le processus démocratique".

Il a encouragé, dans ce contexte, les électeurs à choisir des candidats "possédant les compétences et la capacité de représenter les citoyens et de défendre leurs préoccupations et leurs aspirations".

Quant à la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, elle a affirmé, depuis Constantine, que la participation aux législatives du 2 juillet prochain contribuera au renforcement du processus d'édification et à la concrétisation de la prospérité espérée.

Les assemblées élues, aux niveaux national et local, constituent des "espaces essentiels pour proposer des initiatives et présenter des solutions répondant aux aspirations des citoyens", a-t-elle dit, faisant observer que l'élu joue "un rôle central en tant que trait d'union entre le citoyen et les institutions de l'Etat".

Pour sa part, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden a proposé la mise en place de mécanismes permanents garantissant une coordination étroite entre les différentes assemblées élues, pour accélérer le rythme du développement local.

Ces mécanismes visent à " encadrer tous les efforts et à améliorer leur cohérence et leur efficacité en vue de faire avancer le développement local tout en tenant compte des spécificités de chaque wilaya", a-t-il expliqué, lors d'un meeting populaire à Guelma.