Sénégal: Cour des comptes - Abdoul Madjib Gueye nommé président

16 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination de Abdoul Madjib Gueye au poste de Premier Président de la Cour des comptes, selon un communiqué de la Présidence rendu public ce mardi 16 juin 2026.

Cette nomination a été actée par le décret n°2026-1177. Conseiller maître de classe exceptionnelle et jusque-là président de la Chambre des entreprises publiques, Abdoul Madjib Gueye succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Dans sa communication, la Présidence de la République souligne que cette désignation « s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'État en faveur du renforcement des institutions, de la transparence dans la gestion publique et de la consolidation de l'État de droit ».

Le chef de l'État a également adressé ses voeux de réussite au nouveau Premier Président de la Cour des comptes. « Le Président de la République lui souhaite plein succès dans sa mission au service du Sénégal », indique le communiqué.

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Institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes joue un rôle central dans la vérification de la régularité des comptes publics et dans l'évaluation de la gestion des organismes publics. La nomination d'Abdoul Madjib Gueye intervient dans un contexte marqué par une volonté affichée des autorités de renforcer la gouvernance et la reddition des comptes.

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