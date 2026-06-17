Maroc: Rabat se prépare à accueillir la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde

Dans les différentes scènes de Rabat et Salé, le compte à rebours est lancé pour l'accueil de la 21ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, qui se tient du 19 au 27 juin sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Des répertoires patrimoniaux les plus authentiques aux tendances musicales les plus contemporaines, en passant par les chants populaires et les rythmes africains, la programmation des scènes des deux villes entend répondre aux attentes d'un public large et diversifié.

Dans un mot de présentation de cette édition, le président du Festival et président de l'Association Maroc Cultures, Abdeslam Ahizoune, est revenu sur les grandes étapes ayant marqué le parcours de cette manifestation internationale depuis sa création en 2001, mettant en avant l'engagement du festival à rendre la culture accessible à tous ainsi que sa contribution au développement de l'industrie nationale des arts de spectacle.

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Chaque année, plus de 2,5 millions de festivaliers profitent de neuf jours d'une programmation artistique de haut niveau, retransmise dans le monde entier et suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs, a rappelé le président du festival, notant que la promotion des valeurs de diversité, de partage et de tolérance constitue l'une des réalisations majeures de ce rendez-vous artistique international.

M. Ahizoune a également souligné que le Festival Mawazine-Rythmes du Monde a réussi à incarner toute l'énergie culturelle et artistique que recèle le Royaume, signalant qu'avec près de 600 journalistes nationaux et internationaux présents, chaque édition constitue une fenêtre sur l'extraordinaire vitalité et créativité de la scène musicale marocaine, dont Mawazine représente une plateforme incontournable.

Ainsi, le Théâtre national Mohammed V de Rabat accueillera des soirées artistiques marocaines, orientales et internationales placées sous le signe de la découverte, destinées aux amateurs de musique raffinée, dans un lieu hautement symbolique qui a abrité un grand nombre de concerts mythiques.

Ainsi, l'artiste syrienne Mayada El Hennawy, voix emblématique de l'âge d'or de la chanson arabe, ouvrira la programmation du Théâtre national Mohammed V le vendredi 19 juin. Elle sera suivie, samedi, par la star américaine du jazz Macy Gray, avant que les sonorités orientales ne prennent le relais avec la chanteuse de l'Opéra du Caire, Marwa Nagy, dimanche 21 juin.

Lundi 22 juin, la chanteuse et compositrice franco-comorienne Imany se produira sur cette même scène avec sa voix puissante et son répertoire aux accents folk et blues.

Les passionnés de la chanson marocaine auront, pour leur part, rendez-vous avec une soirée à la saveur particulière, animée mardi 23 juin par l'artiste et compositeur Nouamane Lahlou et l'interprète de malhoun Sanae Marahati.

Les soirées du Théâtre national Mohammed V se poursuivront, mercredi 24 juin, avec l'icône brésilienne de l'afro-pop Margareth Menezes. Le public retrouvera, le lendemain, le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak, et aura rendez-vous, le vendredi 26 juin, avec la chanteuse américaine de jazz et lauréate d'un Grammy Award, Dee Dee Bridgewater.

Cette programmation éclectique sera clôturée, samedi 27 juin, par un concert de l'icône américaine des années 60, Dionne Warwick.

Sur la scène de Salé, le public du Festival Mawazine-Rythmes du Monde retrouvera les grandes voix de la chanson marocaine dans ses expressions populaires et contemporaines.

Cette scène accueillera, le 19 juin, un concert animée par Said Senhaji et Mehdi ould Hajib, suivie, le lendemain, par la performance de Aicha Maya et Rif expérience qui gratifieront l'assistance d'une prestation amazighe envoûtante, tandis que les stars de la chanson populaire, Tahour et Statia, seront attendus le 21 juin pour un show époustouflant et énergétique.

Les passionnées du Rap auront rendez-vous, le 22 juin, avec une prestation de 7ari, alors que l'artiste Chaabi Youssef Louzini Five Stars sera en concert le 23 juin.

Un large public devrait affluer, le 24 juin, vers la scène de Salé pour se délecter des rythmes amazighs lors d'un concert animé par Saida Tytrit et Fatima Tabaamrant.

La programmation du Festival se poursuivra le 25 juin avec une soirée artistique où Hamid Serghini et Abdelaziz Stati, figures majeures de la chanson chaabi, feront vibrer la scène, tandis que le 26 juin sera consacré à l'art de l'Aïta avec Oulad El Bouazzaoui, ainsi qu'à une sélection de titres marocains avec Saida Charaf.

Cette aventure artistique se clôturera le 27 juin avec une performance musicale de Walid Rahmani et Said Oueld Lhouate.

En réservant la moitié de sa programmation aux artistes du Royaume, Mawazine a fait de Salé le point de rencontre de tous les passionnés de musique marocaine. Au bord du Bouregreg, la scène de Salé représente un tremplin unique pour les jeunes talents du pays, tout en consacrant les plus grandes figures du répertoire national.

Les amateurs de musiques africaines renoueront également avec la scène Bouregreg de Rabat qui propose cette année une programmation riche et diversifiée mettant à l'honneur des voix et des univers musicaux témoignant de la vitalité de la création africaine, à la croisée des héritages traditionnels et des courants musicaux contemporains.

Le coup d'envoi sera donné vendredi par le groupe togolais « The Ancestors », avant de céder la place, samedi, à la star ghanéenne Stonebwoy. Dimanche 21 juin, la scène accueillera Djelykaba Bintou, figure montante de l'afrobeats guinéen.

La chanteuse angolaise Pongo offrira, lundi 22 juin, une performance promettant une immersion vibrante dans la pop africaine, qui sera suivie le lendemain par l'artiste ivoirien Serge Beynaud qui fera rayonner ses créations inspirées des musiques africaines contemporaines.

La programmation se poursuivra, mercredi 24 juin, avec l'emblématique Orchestra Baobab du Sénégal, formation légendaire qui poursuit depuis plus de 50 ans une carrière marquée par un rayonnement international.

Le jeudi 25 juin, le public de la scène Bouregreg retrouvera la rappeuse zambienne Sampa The Great, tandis que la chanteuse malienne Oumou Sangaré se produira le vendredi. La programmation africaine s'achèvera le samedi 27 juin avec Diamond Platnumz, l'un des artistes les plus populaires de Tanzanie.

La scène Nahda se prépare, pour sa part, à accueillir une série de soirées artistiques animées par de grandes figures de la chanson arabe et marocaine.

La programmation débutera le vendredi 19 juin avec Hassan Shakoush et Saad Soghayar, deux stars de la chanson populaire égyptienne. Le lendemain, le public retrouvera le « Prince » de la chanson arabe, Majid Al Mohandis.

Le dimanche 21 juin, l'artiste Nassim Haddad gratifiera le public d'un florilège de morceaux tirés du patrimoine musical marocain.

La fête se poursuivra le lundi 22 juin avec une prestation d'Asma Lmnawar, et le mardi 23 juin avec un concert de l'artiste libanais Wael Kfoury.

La même scène accueillera, le mercredi 24 juin, un concert réunissant Hatim Ammor et le chanteur syrien Al Shami dans un spectacle destiné au jeune public.

L'artiste marocaine Jaylann animera une soirée le jeudi 25 juin, avant le rendez-vous du vendredi avec l'expérience musicale collective proposée par Boudchart. Cette programmation se clôturera en apothéose le samedi 27 juin avec un grand concert de la star égyptienne Tamer Hosny.

Les spectacles se poursuivront le 24 juin avec un concert réunissant Hatim Ammor et le Syrien Chami. L'artiste marocaine Jaylann se produira sur la même scène jeudi 25 juin, avant l'expérience musicale collective unique de Amine Boudchar (Maroc). Cette programmation s'achèvera en beauté le samedi 27 juin avec un grand concert de la star égyptienne Tamer Hosny.

Par ailleurs, le site de Chellah, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, reflète l'esprit même du Festival Mawazine, en célébrant les plus grandes traditions musicales du monde.

La 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde se distingue également par le renforcement de la dimension populaire avec l'intégration, pour la première fois, du Grand Stade Prince Moulay Abdellah parmi les espaces du festival.

Les 26 et 27 juin, le public y découvrira quatre grandes expériences artistiques réunissant Douzi et Cheb Khaled d'une part, et Morad et ElGrandeToto d'autre part.

Cette formule inédite confère à cette édition une nouvelle dimension populaire et offre une expérience à la hauteur de la notoriété de ces artistes et du statut du Festival Mawazine en tant que grand rendez-vous culturel et artistique.

Le vendredi 26 juin, cette nouvelle scène majeure du festival accueillera Douzi et Cheb Khaled, deux artistes emblématiques dont les univers populaires et fédérateurs promettent une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la fête, du partage et de l'émotion.

Pour sa grande soirée de clôture, le samedi 27 juin, Mawazine gratifiera les mélomanes d'un concert grandiose de Morad et ElGrandeToto, deux figures incontournables de la scène urbaine, réunies pour un spectacle qui s'annonce déjà comme l'un des temps forts de cette édition.

L'édition 2026 s'inscrit dans la continuité du parcours tracé par le Festival Mawazine-Rythmes du Monde depuis plus de deux décennies, au cours desquelles il a su attirer un public varié et faire de la musique un espace ouvert à tous. Grâce à sa programmation riche et diversifiée, le festival a également contribué à renforcer les échanges culturels entre les peuples et à consolider la place de Rabat en tant que carrefour de la musique du monde.